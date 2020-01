Efemérides del día de la fecha: 18 de enero

ARGENTINA CAMPEÓN DE LA "COPA PELÉ" Conocida también como "Copa Mundial de Másters", había sido creada con la atractiva propuesta de devolver al campo de juego a grandes jugadores retirados para disputar con sus selecciones un pequeño Mundial. La primera edición se jugó en el año 1987 y contó con la participación de Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania Federal e Italia. El plantel "albicelestes" dirigido por Carmelo Faraone y compuesto por Roberto Mouzo, Oscar Pinino Más, Carlos Babington y Carlos Buttice arrasó con todos los rivales menos Italia que con Damiani y Altafini se impuso con un marcador 2 a 1. Inevitablemente la final se jugó contra Brasil, en el Estadio Pacaembú, en un partido tenso y parejo en el que el ir y venir de la pelota podía darle la ventaja a cualquier equipo en cualquier momento hasta que una equivocación de un defensor brasileño le permitió a Darío Felman convertir el gol que consagró campeón a la selección. FALLECE EDMUNDO RIVERO Leonel Edmundo Rivero nació el 8 de junio del año 1911 en Valentín Alsina, Buenos Aires. Criado entre canciones y guitarras tocadas y entonadas por sus padres, Edmundo no tardó en comenzar a cantar en su escuela: "[mis padres] cantaban, y de ellos aprendí las primeras canciones que entoné. Mucho después llevé algunos de esos cantares al disco." Gracias a su tío Alberto y el Conservatorio Nacional pudo dominar la guitarra y, luego de atravesar bares y cafés, se convirtió en guitarrista de distinguidos artistas como Nelly Omar y Agustín Magaldi. Sus primeras presentaciones fueron junto a su hermana Lidia Eva en Radio Cultura interpretando canciones españolas y, más adelante, con su hermano Aníbal interpretaban temas de Carlos Gardel como "La yegüecita." La radio y la suerte fueron las que le dieron la posibilidad de cantar en la orquesta de José de Caro y, dos años más tarde, en la de Julio de Caro cuando en una de sus habituales llamadas al azar atendió Hermelinda de Caro y la impresionó con su voz: "en lugar de levantar una mina me levanté una orquesta." Pasó por las orquestas de Emilio Orlando y Humberto Canaro, sin embargo, con una opinión generalizada negativa acerca de su voz el cantor se quedó sin micrófono: "nadie quería contratarme y aún llegaron a decirme que con una voz tan gruesa debería estar enfermo de la garganta." En el año 1944 cantó en radio "La Voz del Aire" y llegó a los oídos del famoso pianista Horacio Salgán que inmediatamente lo contrató en su orquesta, donde permaneció hasta el año 1947 antes de unirse a la del célebre Aníbal Troilo; la primera canción que grabó con "Pichuco" fue "El Milagro" de Pontier y Expósito. Como solista cantó acompañado por el conjunto de guitarras de Roberta Grela con el que llegó a grabar las canciones "Poema número cero", "Falsía" y "Atenti pebeta"; por otra parte, compuso las canciones "A Buenos Aires", "No mi amor", "Bronca" y "Malón de ausencias", entre otras. Falleció a los 74 años, en el año 1986, en Buenos Aires. SE ESTRENA "EL HOMBRE NUCLEAR" Un día como hoy en el año 1974, la cadena televisiva "ABC" estrenaba "El Hombre Nuclear." Basada en la novela "Cyborg" de Martin Caidin, la serie protagonizada por Lee Majors inicia cuando el astronauta Steve Austin sufre un grave accidente mientras realiza un vuelo experimental y es atendido por la agencia O. S. I que le salva la vida con piernas y un brazo cibernéticos que se complementan con un ojo biónico con visión infrarroja y telescópica a cambio de que sea un agente. La serie revolucionó la televisión llegando a los 100 capítulos y emitirse por 4 años consecutivos hasta el 6 de marzo del año 1978.

Efemérides del día de la fecha: 18 de enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar