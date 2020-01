Roberto Chanel

Nombre real: Alfredo Mazzochi. Seudónimo: El turco. Cantor, compositor, letrista Nació el 26 de Noviembre de 1914 - 24 de Julio 1972. Para mi gusto fue el mejor vocalista de Pugliese, junto a Juan Carlos Cobo, de corta actuación con el maestro. No el más popular ni el más famoso, si no el que mejor y con más calidad representó al maestro. Su versión del tango "Farol" de los hermanos Expósito es un clásico del género. Hijo de italianos, nació el menor de cinco hermanos, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. El padre era napolitano y trajo de su pueblo un acordeón que ejecutaba todos los días, seguramente por ese motivo, los tres hijos varones aprendieron a tocar la guitarra y a cantar, con el tiempo y ya adolescente formaron un trío con el que recorrieron el barrio y sus alrededores. Más adelante dos de ellos llegaron a la radio pero solo como músicos, tocaron en LR 8 Radio Paris, Radio Mitre y Splendid, acompañando durante mucho tiempo, entre otras a la cancionista Laurita Esquivel y a Néstor del Campo, quien luego se convertiría en relator de futbol, con su verdadero nombre Ernesto Veltri. Peso a tener trabajo como ejecutante Chanel nunca dejó de cantar. Se presentó en concursos donde obtuvo los premios más importantes pero no le ofrecían un lugar como vocalista no conseguía que nadie se fijara en él. Cuando se muda de Caballito a Villa Luro al oeste de la ciudad conoce al músico y pianista Armando Cupo de quien se hace muy amigo, Cupo se entusiasma con su modelo de cantar y se lo presenta al cieguito Tarantino padre del pianista Osvaldo Tarantino, quien lo invita a integrarse a su sencilla formación que en esos momentos tocaba en el palco del famoso Café Nacional, todo fue bien por fin debutaba como cantor. En ese mismo escenario a mediados de 1939 Osvaldo Pugliese se presentaba con su nueva orquesta con los cantores, Amadeo Mandarino y Augusto Gauthier, actúa durante varios años y en 1943 se queda sin dos canteros, Mandarino deja a Don Osvaldo para irse con Troilo y Gauthier hace lo mismo pero para incorporarse a los Zorros Grises de José García. A raíz de esta situación el dueño del Café le propone al maestro que escuche al promisorio Mazzochi El Turco vocalista de Tarantino, Pugliese lo prueba y lo incorpora inmediatamente junto a Alberto Lago, quien permanecerá muy poco. El cantor adopta el nombre artístico de Roberto Chanel por una idea de Julio Jorge Nelson que se inspiró en un cartel de publicidad de una joyería. La primera grabación de la orquesta para el sello Odeón fue el 15 de julio de 1943 los t5emas fueron "El Rodeo" y "Farol" con la voz de Chanel. Con Pugliese graba 31 temas (tres a dúo con Alberto Morán), en los que se destaca también "Fuimos" de José Dames y Homero Manzi, "Consejo de Oro" (de Arquímedes Arce), "El Sueño del Pibe" (de Juan Puey y Reinaldo Yiso) y "Yo te bendigo" (de Juan de Dios Filiberto y Juan Andrés Bruno). La investigadora Nélida Rouchetto lo definió así con sus arrastres nasales, su canyengue y su dicción de hombre de pueblo mantenía frescas las raíces populares que crearon la música ciudadana. Chanel quien se identificó como un instrumento de la orquesta, al modo de una viola como puede comprobarse desde su primera grabación. Desvinculado de Pugliese, formó parte de la orquesta de Florindo Sassone con quien realiza 16 registros para el sello RCA-Víctor. Alguno de los títulos fueron "Corrientes Angosta" (de Ángel Gatti), "Ríe Payaso" (de Virgilio Carmona y Emilio Falero) y "Flor de Fango" (de Augusto Gentile y Pascual Contursi). Luego se transforma en solista acompañando primero, por la orquesta de Ángel Domínguez y después por el conjunto de Oscar Castagniaro. Como compositor y letrista su tema más logrado por la respuesta del público fue "Oración Rante" (en colaboración con Ángel Domínguez y Aldo Queirolo también le pertenecen "El Soldado" y "Mambo" ambas con letras de Reinaldo Yiso, "Hoy la espero a la salida" (letra de Raúl Hormaza), "Sinforosa" (Milonga con letra propia), "Corrientes bajo cero" (letra de Aldo Queirolo), "Escúchame Manon" "Indiferencia" (con música de Francisco Pracánico), "Fatal y tanguera" (con Ángel Domínguez y Aldo Queirolo) entre otros. Falleció muy joven a los 57 años en compañía de su guitarra y sus recuerdos. Algunos datos extraídos de Todo Tango.



Rincón del Tango:

Hoy; Roberto Chanel

Por Raul Berra

