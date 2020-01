Participan 34 equipos que, en la primera fase, competirán divididos en 11 zonas. Los mejores 16 avanzarán a los Octavos de Final. Cada fecha se jugará los sábados desde las 18 horas.

El Torneo Nocturno 2020 de la Liga de Veteranos de Campana comenzará hoy con la participación de 34 equipos. De ese total, 30 ya fueron parte de la temporada 2019 (Apertura y Clausura), mientras que los restantes cuatro se agregaron para este certamen de verano: Meta Guacha, El Buen Toque, Metegol y Barrio Valentini.

En la primera fase, los 34 equipos estarán divididos en 11 zonas: diez de ellas tendrán tres conjuntos cada una y la restante será de cuatro. Así jugarán ida y vuelta y concluidas esas seis fechas se definirá el cuadro de Octavos de Final. Desde esta instancia se jugará a partido único con penales en caso de empate.

Los 16 que avanzarán a los Octavos de Final serán: los 11 ganadores de zona, el 2º de la zona de cuatro conjuntos y los cuatro mejores segundos de las zonas de tres equipos.

Las 11 zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:

-Zona 1: Sportivo Pioneros, 9 de Julio y El Defe.

-Zona 2: San Luis, Kilmes FC y Metegol.

-Zona 3: Campana FC, La Josefa y Leones Azules.

-Zona 4: El Pino, Albizola y Norte FC.

-Zona 5: El Regreso, Atlético Las Campanas y El 70.

-Zona 6: Amigos de Raúl, San Cayetano y CASLA.

-Zona 7: Los Pumas, Puerto Nuevo y C.A. Paraná.

-Zona 8: Las Praderas, Las Palmas y Real San Jacinto.

-Zona 9: Lechuga FC, Mega Juniors y Unión Entre Ríos.

-Zona 10: Naranja Juniors, Deportivo San Felipe, El Buen Toque y Barrio Valentini.

-Zona 11: La Esperanza, Amigos de Zárate y Meta Guacha.

Este Torneo Nocturno de la Liga de Veteranos de Campana se va a desarrollar en tres canchas por fecha (cuatro partidos en cada escenario), siempre los sábados desde las 18 horas.

La primera fecha tiene la siguiente programación según cada cancha:

-en El Pino jugarán: Amigos de Raúl vs San Cayetano (18.00), Lechuga FC vs Mega Juniors (19.15), Los Pumas vs Puerto Nuevo (20.30) y El Pino vs Albizola (21.45).

-en San Jacinto se enfrentarán: Naranja Jrs vs Deportivo San Felipe (18.00), Las Praderas vs Las Palmas (19.15), La Esperanza vs Amigos de Zárate (20.30) y Campana FC vs La Josefa (21.45).

-y en Las Campanas se medirán: El Regreso vs Las Campanas (18.00), San Luis vs Kilmes (19.15), 9 de Julio vs Sportivo Pioneros (20.30) y El Buen Toque vs Barrio Valentini (21.45).