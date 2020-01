DEBUTA EL SUB 23 Esta noche, la Selección Argentina Sub 23 debutará en el Torneo Preolímpico que se desarrolla en Colombia y otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo dirigido por Fernando Batista se presentará ante el combinado local desde las 22.30 horas en un partido que se disputará en la ciudad de Pereira y será televisado por TyC Sports. En este primer compromiso, Argentina formaría con Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo, Matías Zaracho; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich. SE REFUERZA BOCA El volante Guillermo Fernández fue presentado ayer como el primer refuerzo de Boca Juniors en este 2020. Y se mostró muy feliz por tener una segunda etapa en el club que lo vio nacer: "Me tocó estar en el club mucho tiempo y me quedó la espina de no haber podido lograr muchas cosas acá. Si bien pude ganar una Copa Argentina, me hubiese gustado estar mucho más tiempo, pero el fútbol es así y las cosas se dieron de esta manera. Hoy, el destino me deposita acá y estoy muy contento", afirmó Pol en conferencia de prensa. Poco después de dicha presentación se conoció otra buena noticia para el mundo Xeneize: el colombiano Edwin Cardona habría alcanzado un acuerdo con Monterrey de México para rescindir su actual contrato (que vence en junio) y regresar a Boca Juniors. Para ello, igualmente, todavía falta el visto bueno del Pachuna, dueño de su pase. GANÓ EN SAN JUAN En el primer partido del segundo ciclo de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors venció 2-0 a Universitario de Perú el jueves por la noche, en un encuentro amistoso disputado en el estadio Bicentenario de San Juan. Los goles Xeneizes fueron marcados por Sebastián Villa (de penal) y Ramón Ábila, quien luego fue expulsado. BLANDI CONVOCADO El campanense Nicolás Blandi fue convocado por el DT Mario Salas para la semifinal de la Copa de Chile que Colo Colo afrontará hoy frente a Universidad Católica en el estadio Germán Becker de Temuco. Así, el delantero de nuestra ciudad, que se incorporó recientemente al Cacique, podría tener esta tarde su debut oficial. BAJA EN EL ROJO El defensor Nicolás Figal no seguirá en Independiente de Avellaneda, que aceptó una oferta del Inter de Miami de 4 millones de dólares por la mitad del pase del jugador. El marcador central es el tercer jugador argentino que emigra a la franquicia de la MLS de Estados Unidos, cuyo proyecto es encabezado por David Beckham. Anteriormente, este equipo ya se había asegurado a Matías Pellegrini y Julián Carranza. VICTORIA TUCUMANA En un nuevo amistoso de pretemporada, Atlético Tucumán venció 2-0 a Banfield en el estadio Florencio Sola con goles de Lucas Melano y Luciano Monzón. En la segunda parte del ensayo, las formaciones suplentes de ambos equipos igualaron sin goles. REFUERZOS PARA DIEGO Gimnasia y Esgrima de La Plata está teniendo un receso movido en cuanto a incorporaciones para reforzar el plantel que conduce Diego Armando Maradona. Las últimas firmas fueron las de los delanteros Lucas Barrios y Maximiliano Cuadra. Anteriormente, el Lobo ya se había asegurado a Harrison Mansilla, Matías Pérez García, Jonathan Agudelo y Jorge Broun.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar