Antes de viajar, se aconseja programar un encuentro con el profesional de salud de cabecera, a fin de informarse sobre las vacunas y medidas preventivas particulares, en función del destino y de los antecedentes de salud. Importancia de completar carnés de vacunación. Contar con una vacunación completa y vigente es la manera más eficaz de evitar enfermedades. Por eso, se recomienda concurrir al vacunatorio más cercano al menos 15 días antes de viajar y con el carné de vacunación, para corroborar que se tenga el esquema al día o, en su defecto, completar las dosis que falten. Sarampión. Ante el alerta epidemiológico generado por la Secretaría de Salud de la Nación debido a casos de sarampión detectados en Buenos Aires, es importante que los niños 12 meses a 4 años, así como también las personas de 5-6 años en adelante, acrediten dos dosis de vacuna doble o triple viral. A quienes hayan nacido antes de 1965, se los considera inmunes y no necesitan vacunarse. Los bebés de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. En casos de bebés menores de 6 meses, se sugiere aplazar o reprogramar el viaje, ya que la vacuna triple viral está contraindicada para esa edad. Fiebre amarilla. En cuanto a la vacuna contra la fiebre amarilla, la aplicación de una única dosis genera inmunidad de por vida, y el tiempo mínimo de aplicación previo al viaje es de 10 días. Esta vacuna es recomendada para personas que tengan entre 9 meses y 60 años y viajen a lugares de riesgo. Es necesario concurrir con pasaporte o documento nacional de identidad y el carné de vacunación. En personas menores de 9 meses y mayores de 60, es necesario consultar previamente a un profesional de medicina del viajero. Desde el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud explicaron que, si bien la vacuna puede aplicarse desde los 6 meses de vida, en los casos de bebés de entre 6 y 9 meses cuyo viaje a una zona donde haya circulación del virus no pueda aplazarse o modificarse, se requiere la indicación previa de un profesional de la salud. La vacuna contra la fiebre amarilla puede aplicarse en el mismo momento que las vacunas contra la varicela y la triple viral. De no aplicarse simultáneamente, debe respetarse un intervalo de al menos 28 días entre una y otra vacuna. Enfermedades transmitidas por mosquitos. Algunas enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, la fiebre chikungunya, la fiebre zika, la malaria y la fiebre amarilla son comunes en muchas partes de Brasil y en otros destinos de la región. Para evitar la picadura de estos insectos, se recomienda: - Utilizar repelentes sobre la piel expuesta cada seis horas. - Usar ropa que cubra brazos y piernas. Rociar la ropa con repelente. - Colocar espirales o tabletas en los ambientes en los que se hospede. - Cubrir con tul cochecitos y cunas. Cabe aclarar que, en el caso de la fiebre zika, se ha demostrado que puede ser transmitido por vía sexual y en el embarazo, por lo que se recomienda el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales para disminuir el riesgo de contraer esta y otras infecciones de transmisión sexual. Además, se desaconseja que embarazadas o sus parejas viajen a zonas donde circula el virus. Otras recomendaciones. Para prevenir enfermedades gastrointestinales, es necesario evitar el consumo de comidas o bebidas en puestos callejeros o locales que no ofrezcan condiciones adecuadas de higiene y conservación. Las verduras deben consumirse preferiblemente cocidas. Si se van a consumir frutas o verduras crudas, deben ser lavadas cuidadosamente con agua segura. Asimismo, se aconseja beber agua embotellada (evitar beber agua de grifo) y lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer y después de ir al baño. También es importante tomar recaudos con respecto a la exposición solar. En lo posible, evitar exponerse en horarios de riesgo (de 11:00 a 16:00 horas), y en caso de no poder evitarlo, se debe contar con una protección contra rayos UVA y UVB de amplio espectro y renovar la aplicación periódicamente, aun en días nublados. En caso de aplicarse repelente para insectos, debe hacerse 15 o 20 minutos después del protector solar. Alerta ante síntomas. Si al regresar del viaje presenta fiebre, erupciones en la piel, dolores de cabeza, de articulaciones o musculares, o enrojecimiento de los ojos, es importante no auto medicarse y consultar inmediatamente con un profesional de la salud indicando los lugares visitados.

Recomendaciones para cuidar la salud durante los viajes

