Primeros auxilios en verano: cómo actuar ante un ahogamiento

Es importante estar capacitados para poder efectuar los primeros auxilios en caso de presenciar que alguien se está ahogando. Durante los meses de verano, son más frecuentes los episodios de ahogamiento por la exposición a actividades acuáticas sin un debido entrenamiento. Es importante estar capacitados para poder efectuar los primeros auxilios en caso de presenciar que alguien se está ahogando. ¿Qué son los primeros auxilios? Se llama así a los cuidados inmediatos y provisorios prestados a las personas lesionadas antes de ser evaluados por un profesional de la salud. Los testigos de un episodio, que sin quererlo se encuentran involucrados, son los que deben iniciar estos primeros auxilios. En general estos testigos no son médicos ni enfermeros, lo que no les quita la responsabilidad de prestar ayuda. Es necesario actuar con calma, tranquilidad y rapidez. Y siempre activar el Sistema Médico de Emergencias inmediatamente, llamando al 107 (SAME), 911 o número de emergencias local. ¿Cómo actuar si vemos que alguien se está ahogando? En caso presenciar un ahogamiento: - Activar el Sistema Médico de Emergencias llamando al número de emergencias local. - Sacar a la persona del agua impidiendo que lo hunda a usted. - Colocarlo boca arriba evitando al mínimo la movilización del cuello. - Comenzar la secuencia del algoritmo básico universal para el paro cardiorrespiratorio (Ver abajo). - Si se recupera, después de comprobar que respira, tomarle el pulso en el cuello y poner al paciente en posición lateral. - No abandonar nunca al paciente hasta que llegue el Equipo de Emergencias. - En todo momento, seguir las instrucciones del Servicio Médico de Emergencias. Algoritmo Básico Universal para el paro cardiorrespiratorio Ante una persona que se encuentra sin movimientos y no responde a estímulos: - Llamar al número de emergencias médicas - Comenzar con 30 compresiones en el tórax a nivel central en el esternón, las compresiones son de 100 a 120 por minuto y el esternón debe descender de 5 a 6 cm. - Minimizar las interrupciones en las compresiones, realizarlas efectivas y rápidas. - Si se encuentra en un área que tenga disponible un DEA (Desfibrilador externo automático): Encenderlo, colocar los parches tal como está impreso y seguir las instrucciones verbales que indica el equipo. Medidas para prevenir accidentes en el hogar Hay algunas medidas que se pueden tomar con anticipación, para facilitar la rápida acción si desafortunadamente ocurren situaciones de emergencia: - Mantener los números de emergencia visibles en cada uno de los teléfonos de su hogar. - Asegurarse que el número de su casa es visible desde la calle. - Enseñar a los miembros de su familia cómo accionar en caso de una emergencia. Dr. Alberto José Machado, MN. 77664 - Jefe del Centro de Emergencias del Hospital Alemán

Primeros auxilios en verano: cómo actuar ante un ahogamiento

