La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/ene/2020 Cae de su moto y pierde la vida







Se trata de Cristian Pereyra, de 24 años. Aparentemente, no vio un lomo de burro, lo que habría provocado el accidente que tuvo lugar en el barrio Las Campanas. Versiones que son motivo de investigación, indican que no vio el lomo de burro y por esa razón Cristian Pereyra (24) y su acompañante Jaqueline Martínez (19) cayeron violentamente de la moto en la que se trasladaban, en Schinoni al 100, en el barrio Las Campanas. El hecho tuvo lugar alrededor de las 5:30 de la mañana de ayer. Cuando la policía llegó al lugar, los encontró en el suelo e inmediatamente llamaron al SAME para que fueran trasladados hasta el Hospital San José. Fruto de las lesiones recibidas, Pereyra falleció luego de ingresar por la Guardia; mientras que Jaqueline Martínez quedó internada y en recuperación. Interviene la Unidad Fiscal de Instrucción 2.



Cae de su moto y pierde la vida

