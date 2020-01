La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/ene/2020 Se la llevaron de la vereda







Fue el viernes por la noche en el barrio La Esperanza. Su dueño la necesita para trabajar. Una Gilera Smash color gris desapareció de la vereda de una casa del barrio La Esperanza este viernes alrededor de las 22. "Cuando salimos afuera la moto ya no estaba. Hay cámaras y el destacamento de la Policía está a dos cuadras. Nadie vio nada. Es una simple moto, mi marido la usaba para trabajar. Una vergüenza, no se puede vivir más así", dijo Gabriela Coronel.

“Es una simple moto, mi marido la usaba para trabajar Una vergüenza, no se puede vivir más así", dijo la esposa del damnificado.



