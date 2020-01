El deceso al parecer fue producto de Síndrome Urémico Hemolítico. La triste noticia tuvo lugar el viernes en horas de la tarde. Una menor de un año y nueve meses falleció el pasado viernes en horas de la tarde, al parecer afectada de Síndrome Urémico Hemolítico. La pequeña atendida ese viernes al mediodía en la guardia del Hospital San José, fue revisada por primera vez y se le diagnosticó gastroenteritis, recentándosele medicamentos y cuidados ambulatorios. Pero los padres volvieron al lugar en dos oportunidades más, dado que su cuadro se iba agravando con el correr de las horas. Fue entonces que se decidió derivarla al Hospital Garrahan, habiendo sospechas de un posible caso de Síndrome Urémico Hemolítico. Pero, mientras se esperaba la ambulancia, la infante sufrió un paro cardíaco, del que maniobras de reanimación mediante fue estabilizada. Ya con la ambulancia a disposición, sufrió un segundo paro que fue terminó siendo irreversible.

Imagen ilustrativa. Foto: Google Street View. RECOMIENDAN REFORZAR LA HIGIENE DE ALIMENTOS El Síndrome Urémico Hemolítico es una Enfermedad Transmisible por Alimentos (ETA) que afecta especialmente a niños menores de 5 años y se contrae con mayor frecuencia durante el verano, informaron desde la Secretaría de Salud del Municipio. Desde la Secretaría de Salud del Municipio brindaron una serie de sugerencias a fin de evitar contraer el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). Se trata de una Enfermedad Transmisible por Alimentos (ETA), que afecta especialmente a niños menores de 5 años y puede tener consecuencias graves, pudiendo en algunos casos causar la muerte. "Se contrae durante todo el año, pero con más frecuencia en el verano, durante los meses de calor", detallaron. Además, indicaron que "la causante de esta enfermedad es una bacteria (escherichia coli productora de toxina shiga) que se encuentra en el agua contaminada, frutas y verduras mal lavadas, carne picada cruda o mal cocinada, jugos y leches sin pasteurizar, alimentos preparados en malas condiciones de higiene. Los síntomas aparecen a los tres días de haber ingerido un alimento contaminado. Consisten en diarrea acuosa y con sangre, vómitos, dolor abdominal y fiebre, palidez y disminución de la orina. "Es necesario concurrir en forma urgente a la consulta médica, ya que este cuadro termina en la destrucción de los glóbulos rojos y una falla aguda de los riñones. Si no se trata a tiempo, esta enfermedad puede ser mortal", añadieron. Además, mencionaron que como todas las ETA, el SUH puede prevenirse practicando diariamente las 5 claves de la inocuidad alimentaria. Las mismas se indican a continuación: - UTILIZAR AGUA Y ALIMENTOS SEGUROS: El agua para beber, cocinar y lavar la verdura debe ser potable; si es de calidad dudosa, debe hervirse durante 5 minutos, o bien potabilizarse con 2 gotas de lavandina (55 gr Cl /l) por litro de agua. Comprar la carne recién picada: debemos solicitar al carnicero que pique la carne en nuestra presencia, al momento de la compra. - MANTENER LA HIGIENE: de la cocina, mesadas y utensilios, con especial atención en el lavado de manos. - EVITAR LA CONTAMINACION CRUZADA: no poner en contacto alimentos crudos (sobre todo carnes) con alimentos cocidos o listos para consumir; no usar los mismos utensilios (tablas, cuchillos) para manipularlos. - COCINAR COMPLETAMENTE LAS CARNES: especialmente los alimentos con carne vacuna picada, rellenos, guisos, pastel de papa, hamburguesas. - MANTENER TEMPERATURAS SEGURAS: evitar que los alimentos estén más de dos horas a temperatura ambiente. "Si vamos a recalentar alimentos, debe ser en forma completa, no se trata de entibiarlos, sino de llegar a una temperatura superior a los 60–70 °C durante 10–20 minutos en todo el alimento, a fin de eliminar los microorganismos que puedan estar presentes", agregaron. Asimismo, subrayaron que es importante tener en cuenta que además de transmitirse por alimentos contaminados, esta enfermedad puede adquirirse también al bañarse en aguas contaminadas con materia fecal o en piletas con insuficiente cantidad de cloro; en visitas a granjas o campos (donde los niños pueden tomar contacto con materia fecal de los animales, en este caso es clave el lavado de las manos antes de consumir alimentos). Las personas que trabajan en granjas, frigoríficos o carnicerías deben cambiar su calzado y ropa al finalizar su jornada laboral, para evitar transportar la bacteria a sus hogares.

Alerta:

Falleció una bebé en el Hospital San José

