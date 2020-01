La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/ene/2020 Alejo Sarna: "Queremos cuidar el bolsillo de los vecinos"







Los dirigentes del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, Carla Navazzotti, Facundo Aphalo, Mariana Quiroga y Agustín Bustos, comenzaron a realizar un relevamiento de la puesta en práctica del programa nacional "Precios Cuidados", con la aplicación de la misma. Desde el espacio político señalaron que es necesario "reactivar el consumo y la producción". Desde el Frente de Todos Campana, comenzaron la tarea de relevamiento del cumplimiento del programa nacional "Precios Cuidados", el cual cuenta con una aplicación para verificar que los precios de los productos sean los acordados, y poder hacer denuncias si no son así, o si hay faltantes de productos. En relación a la actividad, Alejo Sarna sostuvo que "el año 2019, tuvimos la mayor inflación de los últimos 28 años, y eso no solo significó el fracaso de la política del macrismo, sino que, y principalmente, dañó seriamente el bolsillo de todos y todas, mermó el consumo, y se desactivó la producción. La calidad de vida de las vecinas y los vecinos se vio perjudicada". "En ese sentido, fue muy importante que con la asunción del Gobierno de Alberto Fernández, se vuelva a implementar un programa que, si bien no es una solución de fondo al problema de la inflamación, si significa un respiro para los vecinos y las vecinas en cuanto a la posibilidad de acceder a productos de necesidades a mejores precios. Sin dudas que este programa que recién comienza tiene que ampliarse y llegar a todos lados, pero es positivo que ya lo vecinos y vecinas puedan contar con precios accesibles" señaló Sarna. El programa cuenta con una aplicación donde se pueden verificar si los precios que figuran en los mercados son el que corresponde, y donde se puede hacer denuncias en caso de que no se respete el precio, o que haya productos faltantes o que la góndola está mal señalizada. Con esa aplicación fue que los integrantes del Frente de Todos comenzaron a relevar la puesta en práctica del programa en Campana. "Nos propusimos comenzar con este relevamiento, porque sabemos la importancia que tiene para todos y todas, porque queremos cuidar el bolsillo de las vecinas y los vecinos, y que se reactive la producción y el empleo. Sin dudas, que potenciando este círculo virtuoso, todos y todas vamos a vivir mejor" concluyó Alejo Sarna.

Alejo Sarna, Carla Navazzotti y Agustín Busto haciendo el relevamiento.



