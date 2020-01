La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/ene/2020 Colella: "El Municipio debe transparentar el uso de fondos destinados a seguridad"







A raíz de la creciente ola delictiva, los Concejales del Frente de Todos convocarán al Secretario de Seguridad para que brinde explicaciones respecto a la situación. Además, solicitarán que se convoque al Consejo de Seguridad. "Como máximo representante de la Ciudad, el Intendente debe dar respuesta a los vecinos, y no llamarse a silencio como lo está haciendo" aseguraron. "La ola de inseguridad que afecta a nuestros vecinos es sumamente preocupante. En Campana debe declararse el estado de alerta en materia de seguridad, y como máximo representante de la Ciudad, el Intendente debe dar respuesta a los vecinos, y no llamarse a silencio como lo está haciendo" señalaron Concejales del Frente de Todos, quienes se refirieron a los múltiples robos y hechos de violencia que se vienen incrementando en el último tiempo. "No hubo una sola declaración oficial al respecto, y las víctimas se multiplican" aseguró Marco Colella, quien anticipó que desde el bloque que integra presentarán un pedido de informes al Municipio para saber cómo se utilizan y cuáles son los recursos en materia de seguridad, con los que cuenta la Comuna. En este sentido, solicitarán al Secretario de Seguridad, Abel Milano, que de a conocer la cantidad de cámaras y el mapa de cobertura de monitoreo, además del estado de funcionamiento de las mismas; un detalle de las cuadrículas policiales y el régimen de patrullaje; el costo del sistema de monitoreo (por habitante y por cámara), y el gasto total en seguridad. Además de un plan de fortalecimiento que busque respuestas a la problemática. "No existen certezas y hay muchas dudas por parte de los propios vecinos respecto al funcionamiento de Destacamento de Barrio Lubo, tan publicitado por esta gestión. Y es necesario estadística precisa para saber en detalle las intervenciones realizadas, y poder determinar si el plan de seguridad activo del Municipio fracasó, o debe ser modificado" amplió Colella. "El Municipio debe transparentar el uso de fondos destinados a seguridad, en especial, aquellos con los que funciona el CIMoPU. La Comunidad debe sabe con cuantas cámaras cuenta, cuantas funcionan y cuantas no, y cuáles son las zonas que falta cubrir. Porque vemos en los medios como la tecnología sirve para atrapar a una persona que corta un alambrado, o a un joven que intenta romper un candado. Pero lamentablemente, aquellos hechos graves, con armas y vecinos lesionados, nunca ven nada. Y las víctimas de estos hechos, encuentran diversos impedimentos para acceder al material" agregó el edil. Desde el bloque opositor, comentaron también que solicitaron a la Presidencia convocar al Consejo de seguridad, el cual había sido descontinuado, y así poder convocar a autoridades policiales y judiciales. "El Municipio debería realizar una fuerte campaña de comunicación para dar a conocer los teléfonos de cada cuadricula policial. Pero deberíamos tener información sobre cuantas están funcionando, como se realizan los patrullajes, y que pasó con las nuevas cuadrículas que iban a crearse según funcionarios del área de seguridad" concluyeron.

