$11 millones por mes para Campana

A partir de febrero se comenzará a implementar en nuestra ciudad la Tarjeta Alimentaria 2020 instrumentada a través del Plan AlimentAR que lleva adelante el Ministerio Nacional de Desarrollo Social. "Esto ensambla dentro del Plan Argentina Contra el Hambre, que busca atender las necesidades nutricionales escenciales de los sectores vulnerables", señaló la Diputada Alonso. "Son aproximadamente $11 millones mensuales que serán inyectados en Campana a través del Plan Alimentar", señaló la Diputada Provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, quien este viernes junto a María Eugenia Giroldi se reunió con las autoridades de la CUCEI "para conversar sobre esta medida y evaluar las estrategias necesarias para su rápida implementación en los comercios de Campana, que se verán beneficiados con su llegada". Según explicó Alonso, en nuestra ciudad serán unos 2500 vecinos los alcanzados por el nuevo beneficio. Se trata de un universo que ya percibe la Asignación Universal: madres embarazadas a partir de los 3 meses, madres y padres de niños de entre 0 y 6 años, y personas con discapacidad que no pueden alcanzar la canasta alimentaria básica. En ese sentido, Alonso recordó que junto a su esposo, Carlos Ortega (titular a nivel nacional del gremio de la ANSeS), previamente se reunió en La Plata con la Ministra de Desarrollo Social bonerense, Fernanda Raverta, con quien conversaron acerca de la implementación de la Tarjeta Alimentaria 2020, y sobre la realidad social de Campana. "La idea es trabajar con las instituciones locales para establecer un canal de comunicación directo que permita conocer de forma fehaciente las necesidades de cada sector y actuar en consecuencia", señaló. "En esos temas en particular, cuento a nivel local con el apoyo de un creciente grupo de compañeras y compañeros militantes, entre ellos María Eugenia, de ahí su presencia en la reunión de la CUCEI. Ella, por ejemplo, fue Secretaria de Desarrollo Humano de la ciudad y asesora en el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia", comentó Alonso en ese sentido. EN LA ANSES Al igual que en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, en Campana las tarjetas comenzarán a llegar a partir de febrero y están destinadas sólo para la compra exclusiva de alimentos. La herramienta es parte del Plan Nacional Integral Argentina Contra el Hambre y su implementación tiene tres objetivos: que todos los argentinos accedan a la canasta básica de alimentos; mejorar la calidad nutricional; y fomentar el desarrollo local. En ese marco, la ANSES será el organismo que notifique dónde y cuándo los beneficiarios pueden retirar la Tarjeta Alimentaria, que no permite extraer dinero y busca fomentar cuatro consumos básicos: leche, carne, fruta y verdura. "Hay que tener en cuenta, también, su relevancia en la economía local. Recibir esta ayuda extra que está destinada exclusivamente a comprar alimentos, se suma al monto que se percibe por la Asignación Universal que es, claro, de libre disponibilidad. Entonces esa mamá o ese papá, ahora tendrá un margen para pensar en comprar esas zapatillas o esa remera que le hace falta a su nena o su nene, por ejemplo, y siempre queda para más adelante porque la prioridad pasa por alimentarse. Esto articula, por ejemplo, con el programa Precios Cuidados, y otras estrategias complementarias. Son medidas de emergencia que buscan apoyar a los que menos tienen mientras se vuelve a poner en marcha la economía. Y por eso la reunión con la CUCEI: es importante que los comerciantes de nuestra ciudad conozcan de la existencia de la tarjeta y la implementen, de manera que ese dinero inyectado a Campana, quede y circule en Campana", concluyó Alonso.

Por el mismo tema, Alonso y Ortega también se reunieron en La Plata con la Ministra Raverta.



