La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/ene/2020 Correo de Lectores

Por R. Osvaldo Martínez







Me pregunto yo como un vecino más de nuestra querida Campana, que la recorro con mi viejo automóvil (con todo en regla como corresponde), también en bicicleta y a veces a pie: ¿Por qué es tan desordenado y sin respeto el tránsito automotor y de motos? Principalmente los autos más nuevos, que no usan el guiño para doblar, balizas cuando van a estacionar, respetar el paso por el que viene por su derecha, pararse en doble fila como si fuera cosa natural, no ceder el derecho al peatón cuando quiere cruzar por la senda peatonal. Ni pensemos los que andan en contramano (hay carteles indicadores, bien señalados), ejemplo: calle Balcarce desde Jacob hasta Estrada o Jean Jaures. Sé que hay gente muy respetuosa del tránsito y de sus leyes, así que espero que no se den por aludidos con este escrito. R. OSVALDO MARTÍNEZ DNI 4.744.346





Correo de Lectores

Por R. Osvaldo Martínez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar