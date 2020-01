Elogio del aburrimiento

"Por mucha calma con que se intente mediar como árbitro, hacer de padre termina por producir comportamientos estrafalarios, y no me refiero a los niños". (Bill Cosby). Hace poco más de una década, asistimos como padres a un fenómeno inédito: traemos al mundo "nativos digitales" es decir niños que ya nacieron rodeados por pantallas y aplicaciones de todo tipo. Este desafío enorme se conjuga con otro fenómeno que tan bien describe Carl Honoré en su libro "Bajo presión": Queremos que nuestros hijos no sufran, queremos sacar su máximo potencial a relucir, queremos que se deslicen por la vida sin dolores ni fracasos, plenos de éxito, pero sobre todo, queremos que estén ocupados y que no se aburran. El autor denomina esta forma de educación "hiperparen-talidad". Somos "padres helicóptero", siempre planeando por encima de nuestros hijos, allanando su vida, estructurando todo su tiempo con montones de actividades, pero sobre todo evitando que se aburran. Las redes y el infinito mundo de las apps proporcionan un entretenimiento rápido, que no supera el plano de lo superficial y difícilmente enseña o enriquece emocionalmente. En la postmodernidad tardía, nos encontramos presos de la industria del entretenimiento veloz y la felicidad instantánea, donde estos conceptos están tan normalizados, que sin dudar incluimos a nuestros hijos en la premisa de "aburrirse está MAL", entonces nos encargamos de proporcionarles diversión rápida y constante, muchas veces a través de dispositivos digitales. El doctor Pablo Irimia, neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra, cree que los padres y madres intentamos tener al niño ocupado con celulares y televisión, sin tener presente que cuando hablamos de "aburrimiento" nos referimos también a darnos tiempo para meditar, es decir, aprender a estar aquí y ahora, degustar el presente, mitigando la impaciencia constante en la que nos vemos sumergidos. Hoy en día, desde el corpus teórico de la Psicología ya sabemos que no existe tal cosa como emociones buenas o malas, sino que cada una de ellas cumple funciones indispensables, en su ancestral sabiduría. El aburrimiento, por su parte, denuncia que nuestro entorno no nos resulta muy satisfactorio; como resultado, si estamos aburridos normalmente buscamos algo que atraiga nuestra atención o que consideremos estimulante, significativo o interesante. De forma sintética, vamos con una listita de algunos de los beneficios de aburrirse: -El aburrimiento dispara la imaginación y la creatividad. Si los chicos tienen la oportunidad de aburrirse de vez en cuando, pueden encontrar vías de aprendizaje para canalizar sus fantasías e imaginación. Ya sé que el ocio tiene mala fama, pero todos tenemos derecho a no hacer nada. Esos ratitos son el germen de la creatividad. - El aburrimiento es una situación conflictiva. Si hay conflictos, si hay aburrimiento, se toman decisiones, con lo cual se fomenta el aprendizaje de la responsabilidad sobre las propias decisiones, la autonomía y la tolerancia a la frustración, funciones esenciales en la vida adulta. - Aburrirse (por oposición a obtener entretenimientos rápidos y fugaces), contribuye a desarrollar la capacidad de espera y la paciencia, virtudes casi perdidas en nuestra era y sumamente necesarias para una vida saludable. -Si mantenemos constantemente entretenido al chico, nunca se descubrirá a sí mismo y difícilmente desarrolle un espíritu crítico. Tanta ocupación no le permite conocerse a sí mismo, construir su propia identidad, de manera que tal vez crezca inseguro, dependiendo de la aprobación de los demás porque pocas veces se le ha dado la oportunidad de experimentar su propia libertad. ¡A aburrirse se ha dicho! Mariana Ceballos - Lic. en Psicología - MP 20292

Elogio del aburrimiento

Por Mariana Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar