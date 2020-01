Publicidad Berlín vive a la sombra de las grandes ciudades europeas como pueden ser Londres o París, sin embargo, la capital de Alemania esconde un gran contraste entre la historia y la modernidad, entre lo clásico y lo extravagante. Esa diversidad de la ciudad hará que se enamoren en lo que se convirtió actualmente en el corazón y motor del continente. Es una metrópolis realmente impresionante y moderna que no quiere olvidar su historia y por eso no es raro encontrarse con huellas de los acontecimientos más duros y fuertes de Alemania. Quien alguna vez haya estado en Berlín sabe que la capital alemana es un lugar repleto de cosas para hacer y que sus alrededores están llenos de sitios emblemáticos e interesantes para visitar. Una de las cosas que caracterizan a esta ciudad es el ambiente festivo que hace que sea uno de los lugares favoritos de jóvenes que llegan de todas partes de Europa en busca de diversión y sobretodo de los clubes y discotecas en las que se puede apreciar las mejores presentaciones de música electrónica del mundo. Hay millones de razones para visitar Berlín, una ciudad con muchísimas cosas para hacer y ver. Si les gusta la arquitectura, pueden reafirmar esta pasión en la Puerta de Brandemburgo y en el Estadio Olímpico. Entre sus principales atractivos, sin duda recomendamos los siguientes: Centro histórico: Caminar durante horas por el centro de Berlín es una experiencia única. Una ciudad que está en constante transformación ofrece siempre cosas nuevas. A pocos metros de la Puerta de Brandemburgo (de donde salen todos los Tours, y una de las postales más conocidas de la ciudad), tenemos el Monumento al Holocausto, desde el cual se divisa perfectamente el Reichstag (antiguo Parlamento). Visiten el gigantesco Tiergarten, el parque público más importante de la ciudad donde se celebra el Berlín Love Parade; el famoso "Café Zapata" situado en un edificio okupa en el centro de la ciudad y el paseo por la Unter den Linden (el paseo "bajo los tilos"), el boulevar más conocido de Berlín, que fue el centro de la vida berlinesa hasta la Segunda Guerra Mundial. Memorial del Muro de Berlín: ahora un sitio histórico abierto al público con tours guiados y programas educacionales. Ya sea que les guste la historia, la política o la cultura alemana, esta es una visita obligada para tratar de entender como funcionaba una ciudad dividida por una muralla. La isla de los museos: Se llama así por ser una pequeña isla rodeada por el río Spree en el centro de Berlín, que alberga los museos más importantes de la ciudad: El Museo de Pérgamo (con joyas de la antigüedad como el altar de Pérgamo, la puerta de Ishstar o el mercado de Mileto), el Atles Museum (alberga la colección prusiana de antigüedades), el Neues Museum (para visitar su hermosa galería egipcia, con el famoso busto de Nefertiti y sus salas prehistóricas) , la Galería Nacional Antigua (arte del siglo XIX), el Bodenmuseum (esculturas y arte antiguo y bizantino) y la Galería James Simon (un centro de visitantes). Kurfürstendamm: la calle más comercial de la ciudad con muchas tiendas y cafés. Las tiendas más elegantes están en Friedrichstrasse, en el Berlín oriental y las zonas más eclécticas en Hackescher Markt, en el moderno Mitte. Torre de TV de Berlín: En la cima de la torre pueden tener una visión panorámica de Berlín. Dese aquí arriba se obtienen las más hermosas y mejores vista de toda la ciudad. El bohemio Kreuzberg: o conocido también como la "pequeña Estambul". Es un barrio muy cercano al Mitte, donde viven los inmigrantes (sobre todo turcos), bohemios y jóvenes en general. Lo que anteriormente estaba ocupado en su mayoría por anarquistas, punks y okupas, ahora es la zona de moda alternativa de Berlín. Conserva su aspecto industrial desaliñado, pero ahora está repleto de bares, tiendas y restaurantes. Aquí se celebra uno de los mejores mercados al aire libre de la ciudad. Visita el Museo Judío y sobre todo, el famoso Check Point Charlie (lo que fuera el control fronterizo más famoso del muro, controlado por el ejército de EE UU). Berliner Dom: Si son amantes de la arquitectura tienen que visitar esta basílica. La catedral de Berlín, también conocida como la "St. Peter Protestante", no es tan antigua como otros sitios históricos (fue construida en 1905) está rodeada de edificios más antiguos y es realmente una belleza. Potsdam: A solo una hora en tren encontramos el patio de recreo de los reyes prusianos, que fue devastado completamente durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente ha sido restaurado y alquilar una bicicleta para dar paseos por los alrededores de los castillos es algo casi obligado. Si disponen de tiempo, los Lagos Havel, al atardecer, cierran una excursión perfecta de día completo. Gastronomía alemana: Se caracteriza por ser cada día más multicultural debido a la riqueza de la población. Entre museo y monumento harán delicias con una de las comidas más típicas de Berlín, el Currywurst, se trata de una salchicha alemana cocida o a la parrilla. Normalmente va acompañada de kétchup, salsa de tomate y curry en polvo. Si prefieren sentarse a almorzar, el Eisbein es otro plato tradicional, un codillo de cerdo en salmuera cocinado en guiso. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Berlín; renacida de entre las cenizas

Por Lic. Guillermo Ceballos

