"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com / El horario de Secretaria Parroquial durante el mes de enero de 2020 será de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 19 de Enero de 2020 - Año II - Edición Nº 63 PRIMEROS AÑOS DE NUESTRO SEMINARIO DIOCESANO El 5 de octubre de 1976, día de la fundación de Seminario "San Pedro y San Pablo" de la diócesis de Zarate - Campana, no había muebles nuevos, ni pintura fresca en las paredes, ni discursos, ni aplausos, solo dos seminaristas: Nestor Villa y Atilio Rosate llenos de sueños y proyectos, y un Obispo: Mons. Alfredo Mario Espósito Castro, un hombre pleno de Dios. El primer año, Nestor, continuó la Facultad de Teología en Villa Devoto y Atilio, comenzó Filosofía en San Isidro. En Julio de 1977 fue ordenado sacerdote el seminarista Nestor Villa, Atilio empezó a viajar a Villa Devoto y el número de seminaristas ascendió a seis. El Obispo se ocupaba de todo, celebraba la misa de la mañana, presidía la liturgia de las horas, la meditación común y hablaba con cada uno con mucha frecuencia. Los sábados daba una charla de espiritualidad. Ese testimonio de vida de oración, de obediencia a la voluntad de Dios y de alegría sencilla fue el sello que marcó a estos primeros seminaristas. Cuando alguien caía engripado, el tiempo de reposo era todo un momento de enriquecimiento espiritual y de discernimiento vocacional. Mons. Espósito justificaba esa dedicación y cercanía diciendo: "los hijos no se crían a control remoto, tampoco los curas". Uno de los aspectos más destacados de en este tiempo fue la experiencia de profunda comunión, en la oración y el dialogo fraterno. Poco a poco, con la entrada de nuevos discípulos de Cristo el Seminario se fue organizado. A comienzo de los 80, ya eran 12 los seminaristas, y el Obispo no tenía tiempo disponible para afrontar solo la formación de todos. En su visita "Ad Limina" al Vaticano, el Papa Juan Pablo II le había aconsejado que "buscara colaboradores". Fue entonces que el Padre Luis Fabris es nombrado rector del Seminario (ya era Vicario y párroco de la Catedral) y el Padre José María Burmeister, su vice-rector. Por iniciativa del Obispo, el Padre José María se tomó un año sabático en el servicio pastoral de la parroquia de Pilar y se vino a vivir a la Curia, que era donde también funcionaba el Seminario y viajaba con los seminaristas a Devoto. El Padre José María, fue una presencia de Jesús sacerdote, por su testimonio vivo, impregnó el ambiente de respeto mutuo, de caridad amistosa y servicial. En 1981, el Padre Dario Martino CMF es designado como asesor y en marzo se inició en Campana un curso de Filosofía. En septiembre, Mons. Espósito viaja a España y se entrevista con los sacerdotes: Vicente Pelbois y Justo Rodriguez Gallego. En marzo de 1983,estos sacerdotes de la diócesis de Toledo se incorporan al Seminario, El Padre Vicente como rector y el Padre Justo como director espiritual. Se fortalecen los estudios y la vida espiritual. La inauguración del nuevo edificio del Seminario (en Guemes y Chiclana), la incorporación de otro sacerdote toledano, el Padre José Joaquin Morales y la designación del Padre Horacio Raljevic como nuevo rector, marcan el comienzo una nueva etapa acorde con el creciente número de seminaristas (entre 25 y 30). En menos de 10 años, el sueño de Mons. Espósito de que la diócesis de Zárate - Campana tuviera sacerdotes de sus propias entrañas ya era una concreción definida y pujante. Continuemos rezando y pidiendo a Dios que haya nuevas vocaciones sacerdotales porque "la mies es mucha y los sembradores pocos".

Mons. Alfredo Espósito - Primer Obispo de Zárate-Campana FELIZ CUMPLEAÑOS HOGAR DE LOURDES El 15 de enero el Hogar de Niños "Ntra. Sra. de Lourdes" festejó sus 39 aniversario con una misa en el patio de la institución y un encuentro íntimo con los niños, voluntarios y autoridades. PODES SER PARTE DE ESTE DE ESTE LOGRO. SI TODAVÍA NO SOS SOCIO, HACENOS ESE REGALO ¡SUMATE!

39 aniversarios Hogar de Niños "BAUTIZAR A UN NIÑO ES UN ACTO DE JUSTICIA" El 12 de enero, en la Solemnidad del Bautismo del Señor se incorporaron a la comunidad de la parroquia Santa Florentina dos jóvenes y un bebe recibiendo el sacramento del bautismo. Recientemente el Papa Francisco nos decía: "Bautizar a un niño es un acto de justicia" porque "le damos un tesoro, le damos una promesa: el Espíritu Santo… quien lo defenderá, lo ayudará a lo largo de su vida". El Papa resaltó que "si logramos seguir a Jesús y a quedarnos en la Iglesia, aún con nuestros límites, con nuestras fragilidades y nuestros pecados, es justamente por el Sacramento en el cual nos hemos transformado en nuevas criaturas y hemos sido revestidos de Cristo. Por la fuerza del Bautismo somos liberados del pecado original e injertados en la relación de Jesús con Dios Padre, somos portadores de una esperanza nueva."

El Bautismo no es una formalidad

Semblanzas entre hermanos:

Primeros años de nuestro Seminario Diocesano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar