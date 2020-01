La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/ene/2020 Remo:

Rodrigo Murillo colgó los remos para trabajar en el Club Regatas Lima de Perú













MURILLO DEJA LA SELECCIÓN ARGENTINA DESPUÉS DE 17 AÑOS VISTIENDO EL BODY ALBICELESTE. Será Director Técnico en la misma institución en la que trabajó su padre y él entrenó como juvenil. "Fue una oferta que no pude rechazar", contó el campanense, quien en 2019 ganó tres medallas de oro en Lima, convirtiéndose en el atleta argentino con más preseas panamericanas de la historia. Se retira de la competencia tras 17 años en la Selección Nacional. La vida de Rodrigo Murillo ha transcurrido al compás del remo desde siempre. Y así seguirá siendo, aunque ahora haya decidido colgar los remos. Sí: en una decisión que sorprendió a muchos, a sus 33 años y después de 17 en la Selección Argentina, ya no competirá más a nivel nacional e internacional, dado que aceptó una oferta para ser Director Técnico de la Escuela de Remo del Club Regatas Lima de Perú. De hecho, ayer arribó a tierras incaicas para comenzar a desarrollar esta nueva etapa de su vida. "Me retiré hace un mes, ya no estoy remando más. Firmé contrato con el Club Regatas Lima para trabajar por dos años. Me voy a enseñar remo a uno de los clubes más grandes de América. Es un club inmenso en el que trataré de volcar todos mis conocimientos y experiencia en el remo", le contó Murillo a La Auténtica Defensa. No se trata de una institución desconocida para el campanense: después de iniciarse en el Campana Boat Club, Rodrigo hizo su etapa juvenil en el Club Regatas Lima, cuando su padre Javier (mítico entrenador del CBC y de la Selección Argentina) fue contratado como Director Técnico del Equipo Oficial de la entidad de la capital peruana. Así que Rodrigo ya sabe lo que es vivir en Lima. Incluso, llevará a sus hijos al mismo colegio al que asistió de joven. "Estoy muy contento. Me voy con toda la familia, es un nuevo emprendimiento. Yo ya venía trabajando como entrenador en la Escuela Municipal de Tigre. Me ofrecieron esto en 2018 y dije que no porque tenía los Juegos Panamericanos y el Mundial, con la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. Y a finales del año pasado me lo volvieron a ofrecer y fue una oferta que no pude rechazar", explica. "A medida que fui formando familia empecé a madurar un final. Yo tengo dos hijos y cada vez que tenía que irme con la Selección me costaba mucho, porque los chicos se ponían mal, yo los extrañaba a ellos y a mi mujer… Así que me empezó a costar cada vez más. Y terminé colgando los remos y yéndome a Perú para comenzar una nueva etapa", agrega el exrepresentante del Club San Fernando. Sin embargo, la decisión final no fue fácil: "Me costó tomar la decisión de dejar de entrenar. Me costó muchísimo, porque es lo que hice toda mi vida. Llevó 17 años en la Selección Argentina y mis compañeros de Selección son amigos, casi hermanos algunos. Dejar ese ambiente me costó muchísimo", revela. La carrera de Rodrigo Murillo cuenta con numerosos hitos nacionales e internacionales desde sus comienzos: en 2004, fue 4º en M1x en el Mundial Junior que se realizó en Banyoles, España. Quince años después, en 2019, se transformó en uno de los atletas argentinos con más medallas panamericanas: en los Juegos de Lima (justamente) logró tres preseas doradas y alcanzó un total de 9 a lo largo de su trayectoria (comparte el record con el remero Ariel Suárez, la palista Sabrina Ameghino y el ciclista Walter Pérez). Quizás, su único "pendiente" es no haber podido clasificar nunca a los Juegos Olímpicos (estuvo a menos de dos segundos de Rio de Janeiro 2016 y también quedó muy cerca de Tokio 2020 en el Mundial del año pasado). "Yo amo este deporte. Pero más allá de los logros, lo mejor que me dejó el remo son todas las amistades que tengo. He recorrido muchísimos países, he competido en lugares increíbles. Y he ganado muchas amistades, en la Selección, en los clubes y en otros países también. He corrido con muchos compañeros diferentes y a todos los he disfrutado de forma diferente. Me llevo conmigo el cariño de todos los compañeros. En estos días, muchos de ellos vinieron a saludarme, a despedirse, a desearme suerte. He recibido muchos mensajes también y hasta videos, lo cual me emocionó mucho", remarcó. El video del que habla Murillo fue grabado, justamente, por todos sus compañeros de Selección, incluido el también campanense Joel Romero, con el que ganó el oro panamericano en 8+ en Lima 2019. Entre buena onda y chistes internos, ellos le dejaron un último mensaje a Rodrigo: "Te queremos desear mucha suerte y muchos éxitos en este nuevo viaje. Esperamos que la experiencia sea placentera y si no lo es, acá te vamos a estar esperando. Queremos desearte lo mejor y hacerte llegar nuestro amor". Con ese reconocimiento y cariño partió hacia Perú con su familia. Para seguir remándola.

MURILLO FESTEJA JUNTO A CRISTIAN ROSSO, CON QUIEN GANÓ EL ORO EN LIMA 2019 Y CON QUIEN BUSCÓ EL AÑO PASADO LA CLASIFICACIÓN OLÍMPICA.



ENCUENTRO CON ABELLA Antes de partir rumbo a Perú, Murillo mantuvo un distendido encuentro con el Intendente Sebastián Abella, quien lo felicitó por su exitosa carrera deportiva, le deseó los mejores augurios en esta nueva etapa que inicia en el Club Regatas Lima y lo instó a seguir trabajando "con la misma pasión y compromiso". Rodrigo, por su parte, manifestó su agradecimiento al Municipio por la beca deportiva que recibió por más de 12 años, como también el apoyo y el acompañamiento constante que se le brindó en cada competencia.

EL INTENDENTE FELICITÓ A MURILLO ANTES DE SU VIAJE A LIMA.



Remo:

Rodrigo Murillo colgó los remos para trabajar en el Club Regatas Lima de Perú

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar