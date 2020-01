Los campeonatos de las categorías promocionales de la Liga Campanense de Fútbol están llegando a su fin. Y el de Quinta División ya tiene campeón: Otamendi FC se coronó con su victoria 4-0 sobre Villanueva.

El equipo dirigido por Leonardo Topa y Mariano Pereyra ha desarrollado una gran campaña y por ello se consagró a falta de cuatro fechas para finalizar el certamen: los Gallitos ganaron 30 de los 33 partidos disputados, empataron 2 y solo cuentan con una derrota (derivada de una decisión administrativa, por lo que están invictos en la cancha).

El plantel campeón de Quinta División de Otamendi FC está conformado por Facundo López, Alexis Topa, Fausto Falcón, Lorenzo Gauna, Alan Benítez, Román Cabrera, Gustavo Moyano, Gonzalo Castillo, Facundo Antúnez, Enzo García, Pablo Cuadrado, Diego De Olivera, Rodrigo Adegas, Pablo Gómez, Carlos Torres, Fabián Monzón, Brian Benedetti, Rodrigo Vera, Joel Bence, Joel Torres, Thiago Reinoso y Jesús Carabajal.

Tras la consagración, desde la Comisión Directiva del club felicitaron a los chicos y les dejaron un noble mensaje: "Jamás pierdan la alegría que nace de jugar al fútbol solo porque sí. Estamos orgullosos de que elijan a Otamendi FC todos los días, pero si en algún momento la vida los llevara por otros caminos, queremos que nunca olviden salir a la cancha a divertirse y que en OFC siempre encontrarán ese abrazo que los hace sentir en casa. Confíen siempre en ustedes; nosotros tenemos la certeza de que pueden alcanzar todo lo que se propongan".



EL EQUIPO DEL GALLITO QUE SE CONSAGRÓ EN QUINTA DIVISIÓN.

CONTINÚA EL TORNEO DE TERCERA

Este domingo, se disputará la 35ª fecha del campeonato de Tercera División de la Liga Campanense de Fútbol con acción dividida en dos escenarios. Por un lado, la pelota volverá a rodar en cancha de Desamparados, que albergará los siguientes partidos: Las Palmas vs Juventud Unida (9.00), Barrio Lubo vs Deportivo San Felipe (13.30) y Desamparados vs Mega Juniors (16.40). Además, también jugarán Barrio Lubo y San Felipe en Quinta y Cuarta División (10.40 y 12.00) y Desamparados vs Mega Juniors en Cuarta (15.10).

En tanto, en cancha de Lechuga se desarrollarán los siguientes partidos de Tercera División: La Josefa vs Malvinas (9.00), Leones Azules vs Las Praderas (12.10), Defensores de La Esperanza vs Albizola (13.50), Deportivo San Cayetano vs Otamendi FC (15.30) y Lechuga vs El Junior (17.10).

Las principales posiciones del Torneo de Tercera División son: 1) Atlético Las Campanas, 81 puntos; 2) Deportivo San Felipe, 77 puntos; 3) La Josefa, 75 puntos; 4) Albizola FC, 72 puntos; 5) Atlético Las Praderas, 70 puntos; 6) Deportivo San Cayetano, 63 puntos.