Sobre la vereda oscura de aquel boliche, un adolescente se pasea del cordón a la pared y luego se sostiene de ese árbol flaco como descanso de su caminata lunar. Baja la cabeza vencida de alcohol, senda final del pool nocturno y del humo espeso del cigarrillo. La triste combinación no es amiga de la cordura; se sienta, se vencen sus brazos y parece morir aun respirando. En la otra esquina, un grupo se mezcla en agitación de pelea y alguien cae. Forma un escudo imposible con sus manos y piernas. Las patadas en su espalda parecen querer abrir lo imposible hasta que alguien acierta en su frente vacía y ahí quedó de brazos abiertos, buscando en las estrellas a su ángel guardián que huyó de miedo. Nadie imaginó que aquellos chicos en moto rápida apuntaran con un revólver a ese hombre trabajador de días eternos. A un padre de tantas noches de cuna, esposo de tanta compañía y cuidado. Nadie imaginó que esos chicos decidieron su destino temprano y cambiaron el sentido de una familia más. Así nos muestran esta Argentina de tanto desastre organizado, de mentiras con patas largas, donde lo peor de no decir es ignorar y lo mejor que nos puede suceder es jugarse la vida en un quiero retruco para barajar y dar de nuevo. Poco vemos de la otra Argentina. La de la carta ganadora, la que se pega el as de espada en la frente y levanta el vaso lleno. La Argentina de la vereda de enfrente, la de Del Potro, Crismanich, Aymar, Ginóbili; la del esfuerzo diario en el momento justo, la del sacrificio traspirado en días enteros; la que marca el respeto a sus mayores que por algo son mayores. Porque para lograr lo logrado han cambiado horas de alcohol en un boliche por días de soñar en un deseo. Han cambiado horas de violencia callejera por días de lucha y pelea para superarse ellos mismos; han invertido días pensando e inventando su propio destino y han sido fiel escucha y copias de consejos paternos. Con este coctel es imposible no cumplir lo soñado; de esta forma no nos sorprendería una medalla dorada; de esta forma sería costumbre emocionarnos hasta las lágrimas con el himno mientras la albiceleste se levanta alta en el cielo. Hay algo que debemos cambiar indudablemente. Muchos jóvenes como ellos existen en todo el país, muchos padres como los suyos también, pero no dan rating, no sirve mostrarlos. En un país de frustraciones y aspiraciones bajas, solo sirve mostrar lo bajo y frustrante. Hay algo que cambiar y dar vuelta la pregunta. Ya no sirve decir qué mundo le voy a dejar a mis hijos, sino qué hijos le voy a dejar a este mundo. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Dar vuelta la pregunta; algo debe cambiar

Por Néstor Oscar Bueri

