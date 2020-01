Rincón Tuerca

E-mail: Rincontuerca@ubbi.com ALMA: La categoría está arrancando su campeonato el mes de marzo en el autódromo de La Plata y será el domingo 29 donde tendrá un total de diez fechas cerrado el 13 de diciembre en el autódromo capitalino. CALENDARIO: Habrá dentro del calendario dos carreras con pilotos invitados una en el Galvez y la otra en Dolores y cuando visiten Concepción del Uruguay será fecha doble asi lo comunicó la secretaria de Prensa. SORPRENDIÓ: Dias atrás sorprendió verlo girar en el kartódromo de Zárate a Mariano Raina acompañado por su hermano Martín con el asesoramiento de Ruben Guerra. Será el principio de un regreso a la alta competencia. GANAS: Por el momento fue un poco las ganas de girar que tenía el doctor pero dentro de este contexto puede suceder que el muchacho tome la posibilidad de sumarse a alguna categoría donde vuelva a mostrar lo suyo tras su paso por la Formula Renault y el Turismo Pista. AVANZAR: En su taller del Barrio Lubo Edgardo Stemberg sigue avanzando en los trabajos de su jeep para los cuatro por cuatro que se preparan para los próximos encuentros a desarrollarse en nuestra zona. TRABAJAR: Misma situación para Sandro Ariu que en el galpón de la calle Berutti está trabajando para tener ese jeep como pretende de cara a los emprendimientos que se vienen. HIJO: Pero el "Gallo" Ariu además está desarrollando otro vehículo de las misas características que su Jeep para su hijo que también se muestra entusiasmado para sumarse a este emprendimiento próximamente. COMUNICAR: Los dirigentes del Turismo 4000 Argentino comunicaron que en la primera fecha en Concepción del Uruguay deberán tener la relación homologada para poder ser de la partida para todas las marcas y pilotos participantes será 3,41. CONFIRMO: Maximiliano Talamona ya confirmó que este año se suma a la Clase Tres del Turismo Zonal Pista con el Renault Clio tras su pasó por la Clase Dos y se está trabajando para llegar a la primera del año. RENOVARSE: El ex campeón de Alma Pablo Vasquez se renueva y correrá con un VW en la Clase Dos del Turismo Pista donde el piloto de Olivos cuenta con Corsi en el chasis y Bustos en la planta impulsora. SUFRIR: El checo Martin Kolomy sufrió un aparatoso accidente en el Shakedown preparatorio y su Ford F 150 Raptor no pudo superar la verificación técnica por los daños y se quedó sin correr sin poder largar el Dakar. RODANTE: En el equipo de los Fernandez está trabajando a pleno y cuentan que lo que mas esfuerzo está provocando no pasa por el auto de carrera sino por la construcción de la casa rodante que desean contar con ella desde la primera carrera del año es que Gastón asegura que tener un lugar grato para descansar también ayuda. SORPRESA: El kartódromo de Zárate fue testigo de como iba ese karting para Rotax bajando tiempos vuelta por vuelta y se pensó que algún piloto de nivel nacional viajaba a bordo del mismo pero grata fue la sorpresa para sus amigos observar cuando se sacó el casco que se trataba de Cyntia Bertozzi. EVALUAR: Parece que el joven Zucconi tras hacer experiencia en el karting ahora va por nuevos emprendimientos y estuvo en La Plata probando un Fórmula que le agradó y ahora están evaluando el tema de los presupuestos para definir si se suma a la categoría. IDEA: La idea del representante de Lima Gastón Brown es hacer toda la temporada en la Clase Tres de Alma armando un binomio con su amigo y están trabajando parta esto aunque en el taller de Mariano Novoa se avanza pero sin apuros y confirmaron que el Fiat Uno estará en forma y términos para cuando llegue el arranque del campeonato. COMUNICAR: Como ya adelantamos en esta sección el zarateño Leandro Cracco continua en la Clase Dos de Alma con su nuevo motorista Hernan Lopez donde ya le comunicó de su idea de hacer las tres primeras y basado en los resultados puede cambiar de categoría. SABER: Dias atrás Sergio Regginato estuvo viendo karting en el kartódromo de Zárate donde hizo saber a sus amigos que si estuvieran dados los presupuestos no dudaría en volver a correr aunque sea contra pilotos mas jóvenes. Se tiene fe el gringo! REPARAR: Luego de realizar una caminata regular por las tardes para mantenerse bien desde lo físico Victor Amaranto se prepara para continuar su propuesta como navegante en el Rally donde viene corriendo en las últimas temporadas. EXPRESAR: En la cena de despedida del año por parte del Club Manuel Iglesias se pudo ver a Pablo Fernandez donde expresó sentirse bien para correr pero dejó entrever que lo suyo es más pasado que futuro desde arriba de un auto de Carrera. DEFINIR: Aunque sus amigos no lo creen factible hasta verlo en pista Ivan Gonzalez tiene su Chevy terminado y lista para correr sin definir si en el TC Regional o en TC 4000 que fiscaliza Fedenor y dice que este será su año. TALLER: La inauguración del flamante Taller en la Agencia Ferreyra Motor para un mayor servicio a sus clientes deja impactados a quienes ya utilizaron el mismo para la atención recibidas. Mira vos!! FOTO: Continuando con Ferreyra Motor en el salón de venta se pudo ver a los dos relatores de fútbol Ricardo y Sandro juntos sacarse una foto como cuando juntos jugaban al fútbol en el potrero. Que lindo que la gente se quiera! GRABAR: No está claro hoy por hoy que hará el piloto local Pablo Savastano en el mundo del automovilismo por el momento se dedica a grabar como bailan sus hijas en la fiesta que las invitan. Guarda bosque quizás? LATENTES: Las ganas y el entusiasmo están latentes ahora falta encontrar el casco ideal que lo convensa a Alejandro Ferraro para comenzar a trabajar de cara a correr en el Rally Federal. CONTAR: Sus amigos quieren que Enzo Valle de una nota para contar como se va armando su camioneta para participar en el cuatro por cuatro pero el hombre se resiste y lo deben respetar para no ponerlo nervioso. SILENCIO: El silencio y la no difusión de lo que se está trabajando en el auto de Juan Carlos Muñoz marca que no se tiene en claro como encara el campeonato a iniciarse en marzo en la Clase 850...de una categoría que fiscaliza Fedenor. ESTILO: Se cerró un buen año para el motorista Mauro Santucho donde fiel a su estilo volvió a ganar campeonatos con los impulsores que se realizan en el taller de la calle Maipú donde está Marcela la administradora de este grupo de trabajo. HERMANOS: Quedó asegurado que los hermanos Panetta estarán este año corriendo en la categoría Rotax, se hará el Campeonato Argentino y no se descarta correr en otra categoría siempre con el mismo equipo. AVANCE: Con banco de prueba a rodillo para todos las categorías de karting viene trabajando Marcelo Lopez que a la hora de ver los resultados queda claro que el avance fue importante para el hora preparador de motores que está en un buen momento. Lo tenías al narigón! PROVOCAR: Las altas temperaturas y el agobiante color provoca que Miguel Parra no se lo vea entrenándose por las arterias de muestra ciudad tratando de mantener su físico acorde para las competencias que desarrollaba hasta el año que se fue. PELADO: Quien sigue en este deporte de correr algunas maratones es el periodista........que alguien le recomendo pelarse la cabeza para que su pelo no le quite la velocidad por el viento que le frena y pierde segundos muy importantes ?¡¿ CAMPEON: Luego de tantas idas y venidas el campeón 2019 de la categoría Procar 2000 recayó en Lucas Bruno que por veinte puntos superó al Club Campeón Oscar Cardozo. Tras analizar en la Federación Metropolitana como se llegó a este final felíz para Lucas. ENTUSIASMADO: Ya adelantamos en esta sección que de retornar al mundo del karting el piloto local de nivel nacional hasta donde ganó Pablo Villaverde se muestra entusiasmado teniendo el karting en su taller y sus Jefe de equipo Pablo Letanú todas las mañanas en su agencia se pone difícil no poder ser de la partida. Y Bataglia que puesto ocupará? ABOCADO: Si bien se lo pudo ver en el taller donde está la Cupé de la Clase "A" del bonaerense de Juampi Galliano no tiene acceso a trabajar en dicho auto donde Enrique Balzano está abocado a desarrollar su actividad en acoplados de alto porte. MARCA: Cristian Martinez director del equipo confirmó que están trabajando en el armado de dos TC Pick-Up de la marca Fiat donde en una se estarán alternando Waldemar Corona con Franco Escoli mientras que la otra estará bajo la conducción de Jonathan Castellano. TARJETA: La señora del piloto que en la búsqueda del regalo ara los reyes magos pensando en sus hijos y compró para ellos juguetes muy lindos que se comercializan en Avenida Varela donde hay de todo pero el estupor que cuando decidió pagar con la tarjeta y la misma no tenia fondos lo que además de dejarla mal parado entró en una crisis de nervios. SOLVENTAR: Parece que nuestro personaje utilizó dicha tarjeta para solventar repuestos de su auto de carrera y no avisó, el tema es que casi todo termina muy mal y ahora se recomienda seguir los programas de espectáculo para saber como termina la cuestión. Lo cierto es que ni el pasto ni el agua le pusieron a los tres muchachos que los visitaron por la madrugada. De no creer!! SUMARSE: Franco De Benedictis se suma al Turismo Nacional en la Clase Dos con un Nissan donde de esta manera el oriundo de la ciudad de Necochea está debutando en esta categoría tras probar en el autódromo de Mar del Plata. ABRIR: Como lo habiamos adelantado abrió sus puertas Villaverde Motor Company que cuenta con un bar y restaurar, salón de venta de indumentaria deportiva y motos de alta gama en exposición. Bienvenido!! ARREGLAR: Como se esperaba el zarateño Juan Carlos Bava continuará participando con el Ford de los hermanos Caggiano en el Turismo 4000 Argentino con la motorización de Matias Guillen y se arreglo para hacer toda la temporada. NUEVOS: Los nuevos modelos del dos mil vente ingresaron en la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson donde las de alto porte eléctricas vienen con una terminación digna de evaluar cuando se decide adquirir una de ellas.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar