REPUDIO Vecinos de Villa Gesell llevaron adelante anoche una manifestación de protesta frente al boliche Le Brique, donde se inició la pelea que luego concluyera con un grupo de rugbiers asesinando a golpes a Fernando Báez Sosa, de 18 años. La protesta incluyó una "sentada" frente al local y un minuto de silencio con lo cual se sumaron al pedido de justicia de la familia y de los amigos de la víctima, y al mismo tiempo manifestaron su repudio al boliche porque pese a lo sucedido decidió mantener su programación de hoy, para lo cual continuó con la venta de entradas. Los vecinos se instalaron en la esquina de la avenida 3 y calle 103, encendieron velas para recordar a Fernando, reclamar Justicia y condenar la actitud del boliche.

Foto: elonce·com CORTE DE VIAS Un nuevo corte de vías a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en la localidad bonaerense de Avellaneda, afectó ayer a miles de usuarios del ferrocarril General Roca. Como consecuencia de la protestan, un grupo de pasajeros atacó ayer por la tarde a pedradas a los autoconvocados que cortaban las vías a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en busca de disipar la protesta y lograr que se restablezca el servicio ferroviario. El incidente se produjo alrededor de las 19:30, después de que el servicio de trenes se vuelva a paralizar en horas de la tarde a causa del corte de trabajadores que reclaman ser nuevamente empleados por el ferrocarril. CONGRESO A ritmo lento, el oficialismo comienza a poner en marcha los preparativos para concretar una sesión en la Cámara de Diputados el próximo 29 de enero, mientras en el Gobierno trabajan en terminar de definir el temario que se discutirá durante febrero en las dos cámaras y que incluirá la movilidad jubilatoria. Con muchos legisladores de vacaciones y otros a media máquina, iniciaron los sondeos para determinar si es factible conseguir quórum para el miércoles 29, al filo de fin de mes, luego de un enero en el que no hubo actividad en el Congreso, pese a que los planes originales eran los opuestos. Según fuentes partidarias, los temas confirmados para esa sesión son el proyecto que cancela las jubilaciones de privilegio al Poder Judicial y al cuerpo diplomático, y la readecuación del Pacto Fiscal acordado con los gobernadores. A esa lista que en los próximos días debe enviar el Poder Ejecutivo al Congreso, también podría ingresar la creación del Consejo Económico y Social. SANTIAGO CAFIERO El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó ayer que el Gobierno buscará en marcha "achatar" la pirámide de haberes previsionales, porque "no puede haber jubilados que cobren 300.000 pesos y otros 14.000 pesos". Cafiero aseguró que el Gobierno dará aumentos de suma fija a jubilados y pensionados hasta que haya una nueva fórmula de ajuste automático con una nueva ley. Aclaró que "no es sencillo" determinar una nueva fórmula porque se involucra a una multiplicidad de regímenes que son "muy complejos" y representan derechos adquiridos. "Queremos tener una política donde haya cierta equidad entre las jubilaciones. El mundo está yendo hacia eso (un achatamiento). A entender que no puede haber un jubilado de 300.000 pesos y otro de 14.000 pesos", dijo.

