En las últimas horas fue detenido un onceavo sospechoso que, según datos que recabó la Justicia, se habría fugado de Villa Gesell y regresado a Zárate. Su familia asegura que no tuvo nada que ver. Tendrían identificados a los autores materiales. Zárate está conmocionada por el grupo de rugbiers oriundos de la vecina ciudad que asesinaron a golpes a un joven de 19 años en la localidad balnearia de Villa Gesell. De acuerdo a los datos que trascendieron en los medios nacionales, la víctima, identificada como Fernando Báez Sosa de 19 años, fue agredida en el marco de una pelea que habría comenzado dentro del boliche "Le Brique" y que continuó en la calle, una vez que los patovicas expulsaron a los dos grupos involucrados. Los sospechosos de haber terminado con la vida de Báez Sosa son Matías Franco Benicelli (20 años), Ayrton Michael Viollaz (20), Máximo Pablo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Ciro Pertossi (19), Lucas Fidel Pertossi (20), Alejo Milanesi (20), Enzo Tomás Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19) y Blas Cinalli (18), todos de la vecina ciudad de Zárate. En varios videos que se viralizaron durante el fin de semana, se observaría a varios de estos jóvenes golpear a Báez Sosa incluso cuando ya se encontraba inconsciente tirado en el suelo, sin ninguna posibilidad de defenderse. Este material serviría para precisar cuáles de los involucrados terminaron con la vida de la víctima: la Justicia sostiene que no serían más de cuatro. La Policía logró arrestar en pocas horas a los apuntados por el brutal asesinato, quienes se estaban alojando en una vivienda a pocos metros del lugar de la fatal paliza. En el lugar se secuestraron prendan con sangre. Además, algunos de los detenidos presentaban heridas en las manos coincidentes con la realización de golpes de puños. En tanto, y tras haber sido delatado por los testimonios de los primeros detenidos, un onceavo joven fue capturado por la DDI Zárate Campana. identificado como Pablo Ventura, la Justicia cree que se fugó de Villa Gesell con ayuda de su padre y regresó a Zárate. "Ayer a las 5 de la tarde gente de la DDI de Campana fue a mi domicilio, preguntó si estaba Pablo, les dije que sí y salimos", contó José María, padre del onceavo detenido, al medio Infobae. "Nos dijeron que tenía que declarar porque alguien lo nombró en Gesell, como que estuvo metido en este lío con el chico fallecido. Le dijimos que sí, fuimos a la DDI y ahí lo trasladaron", añadió. Por su parte, el abogado de la familia Ventura, Jorge Santoro, adelantó que pedirá "los entrecruzamientos de llamadas para ubicar a Pablo esa noche en Zárate y la revisación médica que le hicieron en la DDI de Campana donde no se observaron signos de violencia o que haya estado involucrado en una riña". La vecina ciudad se encuentra conmocionada por el crimen que involucraría a este grupo de deportistas. En las últimas horas se han registrados escraches en las redes sociales, lo que provocó el cierre de perfiles pertenecientes a los jóvenes acusados como de algunos de sus familiares.

Conmoción en Zárate por los rugbiers que mataron a golpes a un joven de 19 años

