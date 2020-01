Joel Vallomy: "En Campana, sucesos como el de Gesell pueden darse todos los días"

Desde el Justicialismo, Vallomy se refirió la situación de la violencia en la noche Campanense.

"Hace décadas que el nivel de violencia viene "in crescendo" en todos los órdenes de la sociedad: en los delitos contra la propiedad lo vemos en nivel de violencia en los robos y hasta con simples confrontaciones de tránsito que terminan a los golpes o incluso en muertes. El panorama, es, a fuerza de ser honestos muy sombrío" expresó Joel Vallomy, miembro del concejo del Partido Justicialista de Campana, y continuo "Claramente, si uno charla con cualquier abuelo le va a referir alguna que otra pelea de juventud, pero el nivel de violencia y desproporción en los conflictos se percibe superior año a año, y ya no solo desde la política debemos dar respuestas, la sociedad no militante va a tener que involucrarse más, porque el fenómeno dramático que observamos también debe ser abordado desde las familias.

El asesinato de Villa Gessel de días pasados, solo es tapa de los medios por su terrible conclusión, pero reaccionemos: con seguridad esa misma noche a lo ancho y largo del país a la salida de boliches se deben haber vivido decenas de situaciones similares donde un grupo de cobardes le da una paliza a un indefenso. En relación a la situación local, Vallomy, que además es Concejal Suplente del Frente de Todos mencionó "En Campana, sucesos como el de Gesell pueden darse todos los días: las últimas fiestas de Navidad y Fin de Año transformaron varios puntos de la ciudad en batallas campales, de hecho existió un caso muy conocido en una fiesta previa a la Navidad donde un muchacho fue duramente golpeado por varios en el exterior del predio.

Campana claramente, hoy a nivel Seguridad parece ser tierra de nadie aunque la policía haga lo que tiene a su alcance. Nuestro municipio, pese a las millonarias inversiones en cámaras no es capaz de controlar lo que sucede en la propia plaza Eduardo Costa, me es imposible olvidar cuando desde el propio municipio se acusaba a nuestros militantes de vandalizar el mástil de la plaza con pintadas de las cuales no tenían ni siquiera registro fílmico y con ese sustento donde además se pretendió tomar por tonta a la sociedad intentando hacer que creer que nuestros militantes iban a realizar pintadas tan burdas en un mástil a días de las elecciones.

Sencillamente la Plaza es un agujero negro donde cualquier cosa puede pasar, incluso, días pasados un violento asalto se dio a los pies de una cámara del Cimopu en el quiosco de 9 de Julio y Rawson sin que nadie tomara nota de lo que estaba sucediendo. "Robos en las propiedades y en la calle a los individuos se repiten de manera atemorizante en nuestra ciudad, sumando a la violencia entre jóvenes generan un coctel fatal para la sociedad"

A modo de cierre el dirigente justicialista expresó: "A las claras, todos debemos ser parte del esfuerzo. Cualquiera que tenga relación con adolescentes y se tome el trabajo de charlar unos minutos se va a despabilar del nivel de agresión y violencia altísimo, incluso, entre chicas.

"El ministro Berni está poniendo en este momento sobre la mesa articular con dueños de boliches la necesidad de consensuar protocolos de conflicto donde se convoque rápidamente ante peleas a las fuerzas policiales y no se larga a su suerte a la calle al mismo tiempo a agresores y a agredidos... cuestión que debería ser de sentido común, pero a la vista de los hechos, deberá el estado intervenir. Pero insisto, el Estado no alcanza, ni el nacional ni el provincial ni el municipal, si entre todos no nos llamamos a cambiar este paradigma donde impera la ley del más fuerte, este espiral de violencia será imposible de detener".