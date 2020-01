Efemérides del día de la fecha: 21 de enero

TRAGEDIA DE "LOS BOMBERITOS" Aquella calurosa tarde de verano del año 1994 jóvenes bomberos de Puerto Madryn se encontraban dispersos por la ciudad disfrutando el día y preparando los planes para el fin de semana cuando súbitamente la sirena los interrumpió. Guiados por su altruismo los inexpertos bomberos se dirigieron a combatir el incendio desconociendo la magnitud del mismo; resultó ser que unos campos ubicados a 3 kilómetros del acceso sur de la ciudad estaban ardiendo con llamas que amenazaban con expandirse. Hicieron lo que pudieron pero un cambio en la dirección del viento los encerró y acabó con sus vidas en un hecho trágico que marcó a la ciudad chubutense por ser 25 "bomberitos" de entre 11 y 23 años de edad los fallecidos.

FALLECE EMILIANO SALA Emiliano Raúl Sala Taffarel nació el 31 de octubre del año 1990 en Cululú, Santa Fe. Impulsado por el sueño de convertirse en jugador de fútbol, comenzó a jugar en el Club San Martín de Progreso desde los 4 años. Allí tuvo sus primeras lecciones sobre cómo desenvolverse en el campo de juego, enseñanzas aplicadas a la perfección que le permitieron formar parte del equipo subcampeón de la Liga Esperancina de Fútbol en el año 2005. A los 15 años se fue a probar suerte en Córdoba uniéndose a la formación del Proyecto Crecer, filial del club francés Club Girondins Bordeaux: "me fui con mucha ilusión a trabajar duro y con mucho empeño lejos de mi familia. Pero con la mente clara en mi sueño y en lo que quería ser" dijo en una entrevista al portal "Fútbol desde Francia." Sus inicios en el fútbol francés fueron en el US Orléans, equipo de la tercera división, donde rápidamente se convirtió en el goleador con 19 tantos. Luego pasó al Niort FC, club de la segunda división, y se ganó a los hinchas al perfilarse como goleador del plantel, más adelante, llegó a la primera división con el Stade Malherbe Caen. Aun así, siempre mantenía abierta la posibilidad de volver al país: "me gustaría, es una deuda. Me vine a Francia a los 20 años y no pude disfrutar la pasión con la que vivimos nuestro fútbol." El equipo que consagró su fama fue el Nantes FC donde se lució como artillero metiendo 48 goles que atrajeron ofertas de distintos clubes ingleses que fueron rechazadas excepto la del Cardiff City que era el mejor postor. Antes de empezar en el equipo galés, Emiliano partió a Nantes a despedirse de sus compañeros, en su viaje de vuelta la avioneta en la que viajaba desapareció en el Canal de la Mancha. Tras la polémica suspensión de la búsqueda y la presión de los familiares que recaudaron fondos para reanudarla, el 8 de febrero se confirmó el deceso del santafesino. SE PATENTA LA "COCA COLA" Un día como hoy en el año 1893, se patentaba la fórmula de la "Coca Cola." Creada por el farmacéutico John S. Pemberton en el año 1886, la bebida fue concebida como un jarabe contra los problemas digestivos con la particularidad de aportar energía; vendida a 5 centavos el vaso, la "Coca de Vino Francés - Estimulante Tónico y Nervioso Ideal" se convirtió en el producto más solicitado de la Farmacia Jacobs por lo que el socio de Pemberton, Frank Robinson, ideó la marca y la tipografía de la nueva empresa: "The Coca-Cola Company".

Efemérides del día de la fecha: 21 de enero

