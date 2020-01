Después de una semana en San Nicolás, coronada con un amistoso ante Regatas, el plantel trabajó ayer por la mañana en nuestra ciudad. Mañana enfrentará a Atlanta en un nuevo ensayo. El plantel de Villa Dálmine retomó ayer los entrenamientos de preparación para la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional: luego de una semana de concentración en San Nicolás volvió a los trabajos en Campana. Fue ayer por la mañana en el complejo Doble 5, donde hoy repetirá la secuencia. El sábado, en el cierre de la semana en San Nicolás, el Violeta disputó su primer amistoso frente a Regatas de esa ciudad (equipo que se prepara para el Torneo Regional Federal Amateur). Y mañana miércoles tendrá su segundo ensayo, frente a Atlanta como visitante. "La concentración en San Nicolás vino bien para que todos (los jugadores) se pongan a punto y, seguramente, con el correr de los partidos amistosos, iremos viendo en qué momento futbolístico está cada uno. Estamos muy conformes con lo trabajado y con la predisposición de los jugadores", explicó Lucas Bovaglio en diálogo con FM Radio City. En cuanto al trabajo de los refuerzos Saúl Nelle y Nicolás Femia, el entrenador señaló: "Lo más productivo de esta semana es que ellos se integraron al grupo y conocieron más en profundidad a sus nuevos compañeros. Y a su vez, los chicos que ya venían ensamblados pudieron conocerlos un poco más". El amistoso frente a Regatas de San Nicolás se dividió en dos partidos de 70 minutos. En el primero, Villa Dálmine se impuso 3-0 con goles de Brian Orosco, Denis Brizuela y Alan Picazzo. Y en el segundo, el marcador no se movió y terminó 0-0. "Nosotros buscamos soltar la semana de entrenamiento, que los chicos sumen minutos de fútbol y enfrenten a un rival al que no están acostumbrados. A nosotros no nos interesa tanto el resultado, sino que aparezcan las sociedades que todo equipo necesita y que se vayan ensamblando los jugadores nuevos", expresó Bovaglio respecto al ensayo. Finalmente, el DT se refirió al complicado inicio de año que tendrá el equipo de nuestra ciudad, que primeramente deberá viajar a Córdoba para enfrentar a Instituto y luego, deberá recibir a San Martín de Tucumán en Mitre y Puccini. "Nos espera un fixture muy difícil, sobre todo en el comienzo, y debemos estar preparados para la máxima exigencia. La idea es llegar con el equipo en muy buen rendimiento para estar a la altura", cerró Bovaglio, quien espera por un delantero "de jerarquía" como tercer y último refuerzo de este receso.

Primera Nacional:

Villa Dálmine retomó ayer los entrenamientos en Campana

