RIVER, EN LA CIMA Con un doblete del colombiano Rafael Santos Borré, River Plate venció 2-1 a Independiente como visitante por el partido pendiente que tenían de la 14ª fecha de la Superliga y, de esa manera, alcanzó a Argentinos Juniors en lo más alto de la tabla. Silvio Romero marcó el 1-1 transitorio para el Rojo en el comienzo del ST, antes de la expulsión de Alexander Barboza que dejó con un hombre menos a la formación ahora dirigida por Lucas Pusineri. BOCA SE AFILA En su segundo amistoso de preparación para la parte final del campeonato de la Superliga (quedó 3º ahora, a un punto de River y Argentinos), Boca Juniors superó 3-1 a Athletico Paranaense con dos tantos de Mauro Zárate y otro de Emanuel Reynoso. El encuentro se disputó en el estadio Bicentenario de San Juan, donde el Xeneize ya había derrotado 2-0 a Universitario de Perú previamente. VICTORIA SUB 23 El Seleccionado Sub 23 derrotó 2-1 a Colombia por la primera fecha del Grupo A del Torneo Preolímpico que se desarrolla en tierras cafeteras. Los goles argentinos fueron anotados por Alexis MacAllister y Adolfo Gaich, quienes dieron vuelta el marcador que había abierto Jorge Carrascal. Por este mismo Grupo A, Chile debutó goleando 3-0 a Ecuador. Hoy martes se disputará la segunda fecha con los duelos Chile vs Venezuela y Colombia vs Ecuador. Por su parte, los dirigidos por Fernando Batista quedarán libres y retomarán la competencia el viernes, cuando enfrenten a Chile. DEBUTÓ NICO BLANDI El campanense Nicolás Blandi hizo su debut oficial en el Colo Colo durante la semifinal de la Copa de Chile que su nuevo equipo disputó frente a Universidad Católica. El delantero ingresó en la parte final del encuentro que el Cacique logró empatar 1-1 en tiempo de adición para luego imponerse en la definición por penales. MARTÍNEZ, TITULAR El campanense Adrián Martínez fue titular en el estreno de Ramón Díaz como DT de Libertad de Paraguay. Por la primera fecha del Torneo Apertura, el Gumarelo venció 3-0 a 12 de Octubre con un doblete de Oscar Cardozo y un tanto de Antonio Bareiro. El delantero de nuestra ciudad formó dupla de ataque con Tacuara y fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo por Rodrigo Bogarín. UVITA AL CICLÓN Luego de la partida de Nicolás Blandi y dada la citación de Adolfo Gaich al Sub 23, en San Lorenzo buscaban un atacante para reforzar el plantel que dirige Diego Monarriz. Y el elegido resultó Nicolás "Uvita" Fernández, quien deja Defensa y Justicia para sumarse al Ciclón a cambio de 2 millones de dólares (por el 50% del pase) y el préstamo de Nahuel Barrios. SIEMPRE MESSI En el debut de Quique Setién como DT de Barcelona, el argentino Lionel Messi fue el encargado de marcar la diferencia ante Granada: fue victoria 1-0 con un gol de la Pulga a los 31 del ST. Más allá de lo exiguo del marcador, el equipo catalán dominó el juego a voluntad: terminó con 83% de posesión.

Breves: Fútbol

