El piloto de nuestra ciudad repasó la temporada 2019 de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista tras su consagración. "Fuimos lo suficientemente inteligentes para leer el torneo", explicó el Chino.

En la intimidad de su hogar, preparado para hablar de su inolvidable temporada 2019, Daniel Vidal se muestra con la tranquilidad del deber cumplido después de haberse coronado campeón de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista. Fue, además, el primer título para Chevrolet en esa categoría.

"Fue una temporada que se dio de una manera rara, porque no se respetó el calendario original por diferentes razones, pero se pudo llegar al final. Pasaron cosas en el camino y se llegó a dudar si se terminaba el mismo", rememora el Chino.

-Pero se terminó de la mejor manera.

-Sí, claro. Nos quedamos con el campeonato. Creo que nos merecíamos este título después de tantas temporadas en la categoría, porque siempre fuimos protagonistas, pero no podíamos redondear el año y se nos escapaba por algunas situaciones, a veces hasta ajenas a nosotros.

-¿Y por qué lo ganaron?

-Porque fuimos lo suficientemente inteligentes para leer el torneo. Creo que aquel primer triunfo cuando comenzó el campeonato fue un disparador para pensar que estábamos bien encaminados. Después se ganaron las carreras que se debían ganar para pelear bien arriba en el final del mismo. Aquellos puntos que se sumaron al principio de año son los que más pesaron en el final y nos dio una cierta tranquilidad para llegar a la última fecha sabedores que solo debíamos terminar la carrera. O sea: dependía de nosotros manejar la situación.

-Fue también todo un desafío cambiar de marca para esta temporada.

-Bueno, finalmente fue un acierto de todo el equipo correr con el Chevrolet. Ya lo veníamos pensando y los resultados están a la vista: tuve un auto confiable y eso te permite realizar maniobras, dado que sabes con el arma que contás. Si utilizas todo el auto mucho más, arriesgas más de lo normal.

-¿El cambio de marca tuvo que ver con una simpatía por el Moño?

-No, se dio así. En lo personal no estoy definido con ninguna marca en especial, aunque reconozco mi simpatía por Ford.

-¿Se dudó en algún momento de que el campeonato venga para Campana?

-Quizás hubo un momento donde se perdió el hilo. Problemas con el motor nos hicieron trabajar, pero lo recuperamos rápidamente y mantuvimos el nivel necesario. Creo que el hecho de no pararse fue otro factor determinante para llegar al objetivo buscado.

-Todos padecieron el tema económico, que complicó a la mayoría de los pilotos y en particular a la categoría, que no podía avanzar con el calendario.

-En un momento se pensó en decidir si se seguía el campeonato o se paraba. Pero por suerte después se revirtió y tuvimos el caudal de autos necesarios en cada carrera para sumar los puntos. Fue el mínimo caudal de vehículos que exige el reglamento.

-¿Fue entonces que dudaste si seguías o te ibas a ALMA?

-Claro, porque uno siempre quiere correr y yo veía que no avanzaba el tema. Entonces, con el equipo y con Dante Tamburini habíamos evaluado cambiarnos para seguir participando, aunque sea en ALMA, donde yo corrí muchos años.

-¿Y qué pasó?

-Hubo una reunión en el Turismo Zonal Pista entre todos y se encontró una salida para continuar hasta fin de año con todos los muchachos, para así llegar al final que fue además entretenido

-¿Cómo es la química con Sebastián Signore en tu equipo? ¿Es compañero, vos le alquilas un auto tuyo?

-Sebastián se sumó el año anterior y forma parte del equipo, dado que también se lo atiende Dante. Le alquilé uno de mis autos, pero en carrera cada uno atiende su juego. De hecho, faltando poco para el final, peleó el campeonato. Luego, cuando vio que no lo podía concretar, se sumó para que yo llegara al título. Tenemos la mejor relación y este año seguimos los dos.

-Además, te metiste en la historia de la categoría.

-Sí, claro, porque en tantos años del Turismo Zonal Pista es la primera vez que un Chevrolet gana un campeonato. Por todo esto, hasta los dirigentes estaban contentos.

-¿Vas a lucir el "1" o te pasas a la categoría ALMA?

-Sinceramente, hoy no te lo puedo confirmar, porque pasaron cosas en la Clase 3 de ALMA que te hacen dudar. Y por otro lado, con Sebastián tenemos un auspiciante que nos acompaña en el Turismo Zona Pista. Partiendo desde allí debemos charlarlo con Dante y después de las vacaciones tomaremos una determinación de cara al futuro.

-Pasaron varias temporadas, pero finalmente se logró el objetivo.

-Y no me puedo olvidar de mi paso por ALMA. Allí comenzó lo mío con Álvarez y Rotundo, que me permitieron hacer lo que me gusta. Después hice un párate hasta que en un momento decidí volver y me acuerdo que hable con "Titi" Rodríguez, quien me presentó a Dante en el circuito de Mercedes. Y desde allí estamos juntos, ya somos muy amigos.

-¿A quién se dedica este campeonato?

-A mi equipo; a mi familia que no le gusta que corra, pero lo bueno es que no se meten ni traen problemas; a mi primo, que es incondicional; a Dante, que aunque no me creen no me cobra un peso para armar el auto, no quiere que le hable de plata, porque dice que es su cable a tierra y que a un amigo no se le debe cobrar. Es cierto que nos conocemos desde hace muchos años y que nunca más nos separamos.