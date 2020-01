¿Cuánta agua necesita beber mi perro?

P U B L I C



He aquí una pregunta esencial, como vital es el líquido elemento de dónde surge la vida y que, sin él, serían impensables algunas funciones metabólicas fundamentales, como la eliminación de las toxinas o la regulación de la temperatura corporal. En este post queremos recordarte la respuesta clásica, que sólo requiere un mínimo conocimiento de las matemáticas y, de paso, darte unos buenos consejos para que tu can se sienta hidratado y saludable en todo momento. Que la naturaleza es muy sabia es un hecho de dominio público pero, en el caso que nos ocupa, el problema estriba en que los perros no siempre saben por sí mismos el agua que deben beber para mantener su cuerpo en perfectas condiciones. Y nosotros, a veces, tampoco, porque les solemos poner un recipiente con agua limpia y fresca para que beban cuando lo deseen, la vamos cambiando cuando se calienta o ensucia, pero no controlamos si realmente beben o no lo suficiente. ¿Cómo saber qué cantidad? Si bien existen factores, como la raza, la edad, el tamaño, la climatología, el ejercicio, la dieta, etc., que inciden a la hora de calcular la cantidad de agua diaria que necesita un perro, a continuación te mostramos una sencilla y orientativa regla, para que no te pierdas en el empeño. Cálculo de la cantidad: Peso de la comida seca que el perro ingiere x 2,5 = cantidad de agua que el perro necesita Ya ves que no hace falta ser Einstein para resolver la incógnita. De esta manera, si tu perro toma 1 kilo de pienso seco al día, beberá unos dos litros y medio de agua; si ingiere 2 kilos de alimento seco, necesitará 5 litros. Otra manera de calcular el líquido necesario para tu perro consiste en darle entre 50-100 mililitros de agua por cada kilogramo de peso. Así, un perro de 10 kg de peso tendría que tomar entre medio litro y un litro de agua; con 5 kg, tomará entre un cuarto y medio litro de agua, y así según sea el peso de cada animal. En el caso de que tengas cachorritos, la frecuencia es importante y conviene que beban un mínimo de media taza de agua cada dos horas. Alimentos para perros y agua Ten en cuenta que las reglas comentadas son orientativas y pueden variar en función del alimento diario que tome cada animal. A grandes rasgos, existen dos tipos de alimentos para perros, según el grado de agua contenida: - Dieta seca: es el pienso tradicional que acostumbran a comer nuestros perros. - Dieta húmeda: normalmente son latas, cuyo contenido de humedad ronda el 80%. Por sentido común, mientras mayor sea la proporción de comida húmeda que ingiera el perro, éste precisará algo menos de agua en su ingesta líquida. Recuerda: - Lactancia: si tu perra está amamantando, necesitará un aporte extra de agua. - Algunos perros suelen beber menos en verano: porque reducen su actividad por el calor y consumen menos energía; este hecho suele pasar desapercibido, pero hay que tenerlo en cuenta para evitar que se deshidraten. - El perro acaba de realizar mucho ejercicio: en estos casos, procura llevar un recipiente con agua para ofrecérsela cuando la necesite; pero no se la des de golpe, podría sentarle mal, es mejor que se la vayas racionando para que la ingiera en varias tomas. - Tu perro bebe mucha agua: si notas que tu perro bebe más agua de lo habitual, consúltalo con el veterinario para descartar que este hecho se relacione con alguna enfermedad renal, cáncer o diabetes, entre otras patologías. - Cuando el perro no bebe agua: si observas que durante varios días tu perro no bebe casi nada, llévalo al veterinario cuanto antes, pues podría ser sintomático de algún trastorno importante de salud. Fuente: https://www.mascoteros.com/

Imagen ilustrativa.



¿Cuánta agua necesita beber mi perro?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar