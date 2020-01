Cayó de su moto y falleció

Se trata de Diego Villagra, de 28 años. Fue el domingo por la madrugada, en la rotonda de Las Acacias. Un móvil de Policía Local que se encontraba patrullando la zona encontró el cuerpo ya sin vida y la moto a un costado, en la rotonda de Las Acacias. Eran alrededor de las 3 de la mañana del domingo. Luego se pudo identificar al joven, quien resultó ser Diego Villagra, de 28 años de edad, vecino del barrio Las Campanas. No pudo establecerse la causa del accidente y, aparentemente, perdió el control de su Yamaha Cripton negra sin mediar otro vehículo. Tampoco pudo determinarse la trayectoria de la moto durante el accidente. El único indicio era que a Diego le faltaba uno de sus calzados, y se buscó el faltante en las inmediaciones para poder definir desde dónde venía, pero no fue encontrado. Lo cierto es que el lugar no cuenta con iluminación artificial por falta de mantenimiento, e incluso varios sectores del pavimento se encuentran deteriorados, circunstancias que podrían haber colaborado en el fatal accidente. El Dr. Jefferson, a cargo del móvil 3 del SAME tuvo a su cargo la constatación del deceso. También participaron del operativo personal del Comando Patrulla afectado a la zona 7, y personal de Tránsito Municipal.

#Adelanto un joven motociclista sin vida en la rotonda de Las Acacias. Fue hallado por Policía Local móvil 11940 que circulaba hacia Los Pioneros. SAME 3 Dr. Sheferson constata el deceso. El cuerpo estaba a dos metros de la moto Honda Wave negra completa sin patente. CP 7, Vial. pic.twitter.com/trdQnzIyba — Daniel Trila (@dantrila) January 19, 2020

