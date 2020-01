Desde el CIMoPU brindan detalles sobre el acceso a las imágenes de las cámaras

Aclaran que sólo pueden ponerse a disposición de la justicia o la policía en función a una investigación penal. Atento al habitual requerimiento de la comunidad, la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio informó el mecanismo para obtener imágenes captadas por la Cámaras de Monitoreo Público Urbano (C.I.Mo.Pu), es a través de una requisitoria judicial. Esto se debe a que la finalidad es resguardar la privacidad de las personas y el principio de legalidad, de acuerdo a los establecido en el Artículo 19 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, lo cual fue aprobado por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza Nro 6583 del 6 de diciembre de 2016, la cual deroga en su totalidad la Ordenanza 6401 del 2015 y modifica el artículo 3 de la Ordenanza 6402 del 2015. Asimismo, desde la Secretaría destacaron que este procedimiento de entrega de las filmaciones a la autoridad judicial es el que se efectúa en conformidad con lo establecido en la Resolución Nro 238/2012 del Ministerio de Seguridad de Nación y en el Reglamento interno del C.I.MO.P.U aprobado por Decreto 0742/2014. Por ello, ante un hecho delictivo se debe radicar la denuncia en Policía y/o ante el Ministerio Público Fiscal. A partir de allí, la autoridad de intervención deberá solicitar las imágenes que posea el C.I.Mo.P.U y se remitirán previo evaluación por la Secretaria Técnica, Administrativa y Legal. Esta información fue brindada por el secretario del área, Abel Milano, quien remarcó además que, una vez librado el oficio judicial por parte de un fiscal, "el material fílmico es entregado a la Justicia y no al vecino". En el 2019 el C.I.Mo.P.U recibió y cumplimento 1809 Oficios judiciales, de los cuales 823 fueron acompañados con imágenes. El tiempo de guarda y almacenamiento de las imágenes que toman las cámaras es de 30 días del momento del evento.

“El material fílmico es entregado a la Justicia y no al vecino" dijo Abel Milano.





Las imágenes sólo pueden ponerse a disposición de la justicia o la policía en función a una investigación penal. CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE LEONEL VERGARA El joven fue visto por última vez en Zárate un día después de haber salido de su casa en San Cayetano. Si bien se sospecha que pudo haberse ido de mochilero, su paradero es incierto. A dos semanas de haber desaparecido, todavía no hay noticias sobre el paradero de Fabián Leonel Vergara, el joven de 28 años que le dijo a su novia embarazada que se iba a un trabajo que resultó no poseer y desde entonces es buscado por las autoridades. El último registro que se tiene de Vergara fue capturado por las cámaras del sistema público de videovigilancia de la ciudad de Zárate, de donde es oriundo el joven domiciliado en el barrio San Cayetano. En las imágenes recabadas, el joven camina en compañía de otro sujeto en las inmediaciones de la avenida Antártida Argentina que conecta el casco céntrico zarateño con la autopista Panamericana. Ambos llevaban mochilas y Vergara, lo que parece ser una bolsa de dormir. Junto a testimonios recogidos por la Policía y los familiares, este dato indicaría que ambos salieron de mochileros, aunque su destino es incierto. La Auténtica Defensa se comunicó este martes con la novia de Vergara, quien confirmó que no hay novedades en la investigación y remarcó que la búsqueda continúa activa. El caso de Vergara cobró notoriedad a través de las redes sociales. El último contacto del joven con su pareja -embarazada de 3 meses y con la que convivía en una casa de la calle Tomás Murray- fue el miércoles 8 de enero temprano por la mañana, cuando aseguró que partía a trabajar a Capital Federal como lo llevaba haciendo hacía más de un mes. Sin embargo, los investigadores revelaron que Vergara no tenía trabajo. El joven no tiene antecedentes penales y, según su novia, antes de comenzar a viajar a Buenos Aires solo salía de la casa para entrenar a un conjunto de fútbol del barrio. La investigación por su paradero la lleva adelante la fiscal Ana Laura Brizuela de la UFI 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Imagen captada por el sistema de videovigilancia público de la vecina ciudad de Zárate el pasado 9 de enero en horas de la mañana

Desde el CIMoPU brindan detalles sobre el acceso a las imágenes de las cámaras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar