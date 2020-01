NOTICIA RELACIONADA: El intendente Abella se reunió con el Gerente de Carrefour Los valores de la marca propia son similares a los del programa del Gobierno. Se mantendrán por 100 días. Comenzó a regir ayer, aunque pocos locales contaban ya con la señalización. Los supermercados buscan captar nuevos clientes con promociones y descuentos tentadores. Por eso, en un contexto de inflacionario no sorprende que la cadena francesa Carrefour decida relanzar "precios corajudos", en donde por 100 día se congelan los precios de 1300 productos -toda la línea propia de la empresa-. La estrategia la implementan a sólo 10 días de que entrara en vigencia la nueva lista de Precios Cuidados y no sorprende encontrar valores similares entre ambas. "No competimos con Precios Cuidados porque en nuestros establecimiento también los ofrecemos, sino que es una herramienta más que le damos a nuestros clientes" aclaró Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour. En enero finalizó la medida que reducía a cero la alícuota del IVA para alimentos de primera necesidad. Lo cierto es que en una recorrida realizada por este diario sorprende lo similares que son los valores de ciertos productos. Por ejemplo, la leche entera larga vida Apóstoles - que se encuentra en Precios Cuidados- cuesta $45, mientras que la de marca propia tiene un valor de $47. El arroz también marca Apóstoles cuesta $64 según el programa del Gobierno, el de marca Carrefour tiene el mismo precio, pero si se tiene en cuenta el beneficio "Mi Carrefour" el valor se reduce a $58. "Van a convivir ambas promociones, por un lado el programa que se lanza hoy y por el otro lado los descuentos para quienes estén inscriptos en la página de Mi Carrefour", agregó Francisco Zoroza. Desde la cadena francesa aseguran que se tomaron como referencia los precios del sábado 18 de enero y que no hubo un incremento antes de lanzar la promoción. Aunque sí reconocieron que algunos se vieron modificados en torno a un 7% por la quita del IVA. Según los últimos datos difundidos por el INDEC, las ventas en los supermercados bajaron 1,3% durante octubre en relación a igual mes del año pasado y sumaron 16 caídas consecutivas. Y ante la crisis los usuarios se inclinan por las segundas marcas y productos propios. En Carrefour sostuvieron que uno de cada 7 de los clientes eligen marcas propias. Los productos que forman parte de la tercera edición de "Precios Corajudos" son alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal y se destacan las propuestas sin gluten, orgánicas, bajas en sodio y sin azúcar. Productos que también se encuentran en precios cuidados. Si bien la mayoría de los productos tiene precios similares que sus pares en Precios Cuidados, en algunos casos hasta son más económicos. Por ejemplo el pan marca Lacta se ofrece a $73 en su versión chica, el marca propia cuesta $67 con un beneficio de $59 para quienes están asociados a Mi Carrefour. A la hora de fidelizar clientes, todas las estrategias parecen sumar en un contexto económico complicado.

Efecto Precios Cuidados:

carrefour no aumentará sus productos por 100 días

