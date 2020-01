La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/ene/2020 22 de Enero de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. QUEJA DESDE LOS PIONEROS "Calle Jacomet, barrio Los Pioneros. Hace meses que no recolectan las ramas de la calle, las zanjas estan tapadas, no corre el agua. Son dos cuadras en las mismas condiciones", escribe Marcos. VISIÓN DIFICULTOSA "Siguen estacionando los autos en Rives y Di Luca (barrio La Josefa) dificultando la visual, nose qué onda la policía pasa todo el día por ahí pero se ve que no les importa", muestra Luis. PÉRDIDA DE AGUA "Caño de agua potable roto bajo la vereda con pérdida permanente justo frente a la entrada de garage en Viamonte 1030", muestra Daniel. ESCALERAS CINEMATOGRÁFICAS "Después de mucho tiempo decidí ir al Cine Campana. No recordaba que había que subir esas escaleras. No saben lo que me costó. ¿Cómo puede ser que no tenga una rampa para discapacitados o un ascensor? Por lo pronto, yo, nunca más", comentó Lita Barrios. SON BUENAS #Dato REPARADO pedazo de pozo en Chacabuco entre Belgrano y Av. Rivadavia. Cuadrilla de Bacheo de Municipalidad de #Campana realizó varias reparaciones en el barrio 9 de Julio. pic.twitter.com/Omn8IQjPJc — Daniel Trila (@dantrila) January 21, 2020

