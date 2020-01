P U B L I C









Abordar esta problemática entre adolescentes hace rever inquietudes para trabajar y profundizar el tema de la violencia en los jóvenes. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Es un problema de salud pública por su magnitud, por su impacto y secuelas en la salud física, psicológica y sexual y por ser prevenible y erradicada. Movilizada por las últimas manifestaciones diversas, crudas y angustiantes, que son evidenciadas a través de las redes sociales, los medios de comunicación y que impactan e impactaron en todos los ámbitos e instituciones de la sociedad hacen ver que el estado no ha realizado ningún tipo de prevención para que esto no sucediera y hasta no se cumplen con ordenanzas y leyes vigentes. Al hablar de la violencia que afecta o que está vinculada a adolescentes y jóvenes, se está señalando a las formas de violencia que conmocionan en su desarrollo y que guardan relación con el tipo de comportamientos violentos que van a ejercer contra sí mismos y otros. De acuerdo con esto, las y los jóvenes son tanto receptores como emisores de violencia, o dicho, en otros términos, son víctimas y victimarios. La violencia siempre ha existido, pero no ha sido de esta manera tan cruel y tan inhumano. En la ciudad de Campana sucedió algo parecido en el mes de diciembre a lo ocurrido en Villa Gesell, a la salida de la Fiesta de Navidad organizada en el estadio de Villa Dalmine. Los adolescentes actúan con mucha maldad, con egoísmo, con perversión y llenos de odio, hasta creo que con alevosía porque el lugar que buscan pegar es en la cabeza del otro, donde saben que pueden producir la muerte. Vengo observando en estos últimos años, un incremento de conflictos entre adolescentes en distintos ámbitos que habitualmente frecuentan como los espacios deportivos, la escuela, la salida de los boliches, actúan en manada para pegar, actúan en manada para violar. Esta problemática que viene de la conducta de los hogares, de la familia, de la crianza, de la sociedad toda es mucho más profunda sumado a la falta de valores en la sociedad. Desde mi lugar creo que son muchos los factores que acarrean esta agresividad que emiten los adolescentes hacia otros adolescentes y algunas de ellas son: Las nuevas configuraciones familiares, las separaciones de los padres, la soledad del adolescente, el abandono y la falta de comunicación de padres e hijos, ia falta de limites de padres a sus hijos, la falta de políticas públicas, el mal uso en las redes sociales, la discriminación, rechazar al otro sin conocerlo, prejuzgar, la falta de valores, la crisis cultural, la escasa articulación entre instituciones y familia, obstaculizando el cumplimiento de las funciones socializadoras de ambas, propiciando situaciones de desprotección en los adolescentes, se brindan escasos lugares para que los adolescentes y jóvenes desarrollen sus aptitudes y realicen verdadero involucramiento social y vecinal, los adolescentes carecen de espacios de participación social. Creo que se debe trabajar a partir de los intereses de los propios adolescentes, las instituciones, la familia y la comunidad, como actores involucrados en la resolución de los propios problemas, también influye el desligamiento de las obligaciones de los adultos en las formaciones de los jóvenes. La violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores a nivel individual (desórdenes psicológicos y de personalidad, agresividad cuando niños, historia de abuso, deserción escolar) , a nivel relacional (pobre relación con padres, conflictos de los padres, amigos involucrados en violencia); a nivel de la comunidad (visión "adulta" de los jóvenes, concentración de pobreza, aislamiento social) y nivel de la sociedad (Inequidades que apoyan la violencia, disponibilidad de armas de fuego, debilidad de policía y justicia criminal). Prof. Rita M. García - Coordinadora de Infancia Robada Campana

Descontrol y violencia entre adolescentes

Por Prof. Rita M. García

