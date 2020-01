Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 22/ene/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 22/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







RUMBO A ISRAEL El presidente Alberto Fernández partió rumbo a Israel para participar del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y mantener reuniones de alto nivel, siendo el único mandatario latinomaericano en el evento. Fernández emprendió su primer viaje internacional a bordo de un vuelo de línea que salió este martes a las 14:05 desde Buenos Aires. El primer mandatario tendrá una reunión bilateral el viernes con el presidente israelí, Reuven Rivlin, en tanto que espera reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sus pares Emmanuel Macron, de Francia, y Vladimir Putin, de Rusia. CRISTINA PRESIDENTA La vicepresidenta Cristina Kirchner firmó el acta de traspaso del mando por el que quedó convertida en forma oficial a cargo interinamente del Poder Ejecutivo Nacional. Esto se debe al viaje de Alberto Fernández a Israel, por lo cual la ex presidenta de la Nación quedó a partir de este miércoles al frente del Poder Ejecutivo durante cuatro días. INFLACIÓN PROYECTADA La inflación esperada por los argentinos para los próximos doce meses se mantiene en 30%, de acuerdo con una encuesta difundida ayer. El relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella arrojó que ese 30% surgió según la mediana de las respuestas, pero según el promedio, las expectativas subieron 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición de diciembre de 2019, para ubicarse en 31,8%. En los últimos cuatro años, la mediana de la inflación esperada fue de 30% en 20meses, mayor a 30% en 3 meses y menor a 30% en 25 meses, detalló el informe académico. RUGBIERS: OPINÓ BERNI El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió al asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que murió tras ser golpeado por una patota de rugbiers, y aseguró que se trata de "la punta del iceberg" de un problema mucho mayor que es el aumento de la violencia y el consumo de alcohol entre los más jóvenes. "Cuando uno habla con los padres, ve que están angustiados por las noches, la previa, el alcohol. Hasta ahora, lo que se ha hecho es tapar todo con parches. Hemos observado que la violencia ha sido el agravante generalizado en la tipificación en los delitos comunes", explicó Berni. COMPRA DE DÓLARES Un total de 2.600.000 personas compraron dólares en diciembre a través del mercado de cambios y marcaron de ese modo un récord a pesar del cepo, aunque las compras brutas per cápita se ubicaron en US$ 178, con lo que se posicionaron por debajo del tope mensual. El Banco Central dio a conocer el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario en el que precisó que las "Personas humanas" demandaron moneda extranjera para atesoramiento por US$ 330 millones en el último mes del año anterior, mientras que para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, el monto fue de US$ 388 millones. También sostuvo que realizaron transferencias de fondos desde cuentas propias en el exterior por US$ 196 millones, "mayormente acreditadas en cuentas locales en moneda extranjera, dando lugar a un aumento de los depósitos locales en moneda extranjera, aunque con un resultado neutro en el mercado de cambios".

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar