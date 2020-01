Desde Economía se envió la Ley de Sostenibilidad de la Deuda al Congreso

El proyecto busca la restauración de la deuda pública externa. Martín Guzmán, titular de Hacienda, apeló a la paciencia y a la buena fe de los bonistas El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó en conferencia de prensa la presentación del proyecto de ley de Sostenibilidad de la Deuda que será tratado por el Congreso. Guzmán señaló que "la Argentina no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta; hay voluntad de pago, pero para poder hacerlo el país necesita generar capacidad, es fundamental que exista un alivio a la carga de deuda que tiene el país". Luego de esa introducción, el funcionario anunció el envío de un proyecto de ley para la sostenibilidad de la deuda, pero no dio a conocer sus lineamientos. En ese contexto, apeló a la paciencia y la buena fe de los bonistas. Guzmán expresó que "hoy (por este martes) por la tarde se enviará un proyecto de ley para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública" y refirió que el Tesoro está "pagando los intereses, no el capital en dólares. La provincia de Buenos Aires enfrenta un vencimiento que pidió prolongar, mientras sigue pagando sus intereses, igual que Nación. De nada serviría hacer un salvataje de este vencimiento". "Esperamos que haya voluntad por parte de los bonistas para obtener una solución ordenada, porque si la situación termina siendo desordenada se perjudican todas las partes", expresó el funcionario. El lunes, la Secretaría de Finanzas concretó con éxito el canje de títulos reperfilados por otros de mayor duración por unos 100.000 millones de pesos, operación que fue calificada de "exitosa" por los analistas del sector financiero. El Ministerio de Economía canjeó cinco Lecap reperfiladas por un total de $99.611,6 millones, por dos nuevas Letras del Tesoro a tasa Badlar (Lebad) a 240 y 335 días de plazo por un monto nominal total de 83.354,1 millones de pesos. El monto canjeado equivale al 45% de las Lecap reperfiladas en agosto pasado por el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, y permitió una reducción del stock de deuda total de $1.978 millones, con una extensión de plazos en términos de vida promedio calculado a la fecha de liquidación. Pero fundamentalmente, los inversores también tienen la mirada puesta en el proceso de una reestructuración de la deuda pública, sobre la que Guzmán brindará detalles, y en cómo se resolverá la situación financiera de la Provincia de Buenos Aires, la cual en esta jornada tendría que haber pagado una de las cuotas de amortización por USD 250 millones del bono BP21, emitido en 2011 bajo legislación de Nueva York.



Desde Economía se envió la Ley de Sostenibilidad de la Deuda al Congreso

