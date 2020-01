La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/ene/2020 Efemérides del día de la fecha: 22 de enero







SE CONOCEN JUAN DOMINGO PERÓN Y EVA DUARTE Había transcurrido una semana del trágico terremoto que destruyó San Juan cuando el Luna Park se llenó de grandes artistas para llevar a cabo un festival solidario por la provincia azotada; el principal impulsor fue el Secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, que había logrado reunir a artistas de gran renombre para actuar desconociendo que entre ellos estaría la joven actriz Eva Duarte. Abundaron versiones que estimaron que fue Domingo Mercante el que los presentó, otras que fue el locutor Roberto Galán o mismo que Eva fue la que se acercó al general, lo cierto es que aquella noche ambos se conocieron: "me vi de pronto al lado de Perón que me miraba con aire un tanto asombrado. Y empecé a hablarle […] Cuando terminó el acto Perón me invitó a comer algo por ahí. Acepté y fuimos. Quedé marcada a muerte. Fue, como dije tantas veces, mi día maravilloso" fue la versión de "Evita" que quedó plasmada en el libro "Evita íntima" de Vera Pichel.

FALLECE "PASCUALITO" PÉREZ Pascual Pérez nació el 4 de mayo del año 1926 en Tupungato, Mendoza. Criado en los viñedos del Valle de Uco labrando la tierra, Pascual descubrió su pasión por el boxeo a los 18 años cuando empezó a practicarlo en el Deportivo Rodeo de la Cruz. Ágil, rápido y con golpes certeros, el "león mendocino" obtuvo su primer título a los dos meses de haber debutado en el ring cuando se consagró campeón del "Campeonato Mendocino de Novicios"; más adelante, en el año 1948, sorprendió a su provincia al coronarse campeón del Torneo Vendimia. Sus triunfos en el ring le dieron el boleto a los Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde venció a todos sus rivales y se apoderó de la medalla de oro con la que retornó como héroe a Mendoza. En el año 1952 tomó la decisión de dejar atrás el amateurismo y comenzar su carrera en el profesionalismo luego de perder la posibilidad de representar al país en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Sus inicios en el profesionalismo fueron excelentes al sucederse las victorias por "knock out" en las que la superioridad de "Pascualito" empezaba a engrandecerlo como boxeador. En el año 1953 marcó un hito en su carrera al coronarse campeón argentino del peso mosca luego de vencer a Marcelo Quiroga en un poblado Luna Park. No obstante, el hecho que lo hizo trascender y ser tapa de los diarios fue su pelea contra el campeón mundial, Yoshio Shirai, en la que el empate obligó al japonés a pelear la revancha en su país por el título mundial; así, en el año 1954, el "Pequeño Gigante" hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial de boxeo argentino. Al año siguiente, Shirai trató en vano de recuperar su título pues, con una amplia ventaja en las tarjetas, Pérez ganó por "knock out"; a lo largo de los años defendió su título en 8 ocasiones hasta que en el año 1960 el tailandés Pone Kingpetch se lo arrebató y se transformó en su verdugo al quitárselo definitivamente en la revancha peleada en el "Olympic Auditorium" de Los Ángeles. Continuó boxeando pero su impacto en la sociedad había disminuido considerablemente relegándolo al olvido: "yo soy Pascual Pérez, un recuerdo." Aun así, en el año 1995, entró en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Falleció a los 50 años, en el año 1977, en Buenos Aires. LA MAYOR GOLEADA EN LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA Un día como hoy en el año 1942, la selección argentina destrozaba a Ecuador 12 a 0 en el Campeonato Sudamericano de Selecciones, actual Copa América. Disputado en Uruguay, el torneo tuvo un magnifico comienzo para la "albiceleste" que debutó con una victoria 4 a 3 contra Paraguay; luego de vencer a Brasil 2 a 1 le llegó el turno a Ecuador que no pudo soportar el nivel de juego y el talento de los jugadores argentinos que le dieron una paliza con los 5 goles de José Manuel "Charro" Moreno, los 4 de Herminio Masantonio, los 2 de Enrique "Chueco" García y los goles de Ángel Perucca y Adolfo Pedernera. A pesar de la excelente campaña, la selección salió subcampeón al perder 1 a 0 frente a Uruguay.

