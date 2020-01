Tanto la "Copa Master Bus +35" como la "Copa Ameghino +45" van tomando ritmo. La cuarta edición del Torneo de Maxibasquet de Verano que se desarrolla en el Campana Boat Club, bajo la organización de Sergio Fazzi y Leandro Dorregaray, ya completó su primera fecha, tanto en la "Copa Master Bus +35" como en la "Copa Ameghino Servicios +45". Incluso, ya tiene en marcha la segunda jornada, que concluirá este jueves. COPA +35 En este certamen participan 14 equipos divididos en dos zonas. En la Zona A, por la primera fecha, se dieron los siguientes resultados: Náutico Zárate 65-53 Invictus; Lagartos 77-70 El Sindor Team; y Pinturería Zona Norte 64-61 Los Tochos. A su vez, este grupo ya comenzó la segunda jornada: Náutico Zárate (campeón defensor) extendió su invicto al superar 82-53 a Los Gringos, mientras que Invictus sorprendió a Lagartos al imponerse 73-66 con 24 puntos de Marcelo Sosa. Anoche, al cierre de esta edición, la segunda fecha de esta Zona A se completaba con el juego entre El Sindor Team y Los Tochos. En tanto, en la Zona B, la primera fecha comenzó con la presentación del local, Campana Boat Club, que derrotó 85-76 a Ingeniero Raver de Los Cardales con 30 puntos de Eduardo Pinós. Luego, Independiente de Zárate venció 81-58 a Belgrano de Zárate, mientras que el Trede Team debutó de gran forma al superar 82-62 a Social Matheu con 29 puntos de Rodrigo Rítoli. La segunda fecha de este grupo comenzaba anoche con el duelo entre el Campana Boat Club y Los Cardos. En tanto, esta noche jugarán: Ingeniero Raver vs Independiente (20.30) y Belgrano vs Social Matheu (22.00).

BOAT CLUB SE ESTRENÓ CON VICTORIA EN LA COPA MASTER BUS +35 COPA +45 La Copa Ameghino Servicios +45 cuenta con cinco equipos inscriptos y la primera fecha se disputó entre el jueves y el viernes de la semana pasada. El campeón defensor, Lagartos de Siderca, le ganó 93-69 a Oxidados con 29 puntos de Mariano Misenta; mientras que Indios de Moreno se impuso 65-24 sobre Diclo 2020. La segunda fecha se jugará mañana jueves con los siguientes partidos: Oxidados vs Indios de Moreno (20.30) y Tortugas vs Lagartos de Siderca (22.00).

LAGARTOS DE SIDERCA COMENZÓ CON UN TRIUNFO EN +45

Maxibasquet:

Se completó la primera fecha del Torneo de Verano del CBC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar