Edición del jueves, 23/ene/2020 Abella y Mario Ishii conversaron sobre la situación de la Provincia







Los intendentes de Campana y José C. Paz trataron temas actual de ambas ciudades y la Provincia, además de crear una agenda de trabajo de cara a los campanenses y paceños. Con el propósito de tratar temas políticos actuales, el intendente Sebastián Abella visitó a su par de José C. Paz, Mario Ishii. En este marco, los jefes comunales conversaron sobre la situación actual de ambas ciudades y de la Provincia, además de crear una agenda de trabajo pensando en los campanenses y paceños. Como parte de esta cordial reunión, Abella e Ishii acordaron generar lazos entre los dos partidos a los efectos de garantizar el desarrollo y crecimiento. Una vez finalizado el encuentro, Abella destacó la importancia de la reunión dado "pudimos dialogar sobre distintos temas de interés común y plantear temas conjuntos. Y sumó: "Los intendentes debemos trabajar todos los días dando respuestas a los vecinos, generando políticas públicas en conjunto, siempre pensando en el crecimiento de las ciudades y el beneficio de los vecinos". En tanto que, Ishii, que está al frente de José C. Paz hace más de 20 años, sostuvo que "lo mejor que podemos hacer es trabajar dando respuestas. Los vecinos nos han dado la responsabilidad y el honor de ser Gobierno y por eso hay que trabajar para responder a cada una de sus necesidades".

Los intendentes Ishii y Abella mantuvieron una cordial reunión.





Los jefes comunales acordaron iniciar un trabajo en conjunto.



