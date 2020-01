La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/ene/2020 Diálisis:

Es por una deuda millonaria que obras sociales estatales mantienen con un centenar de centros médicos, entre ellos el Instituto de Nefrología Zárate-Campana, que atiende a 80 vecinos. El Municipio se solidarizó con el reclamo y prometió gestiones, al igual que los concejales peronistas. Ayer hubo un paro provincial y el servicio fue interrumpido. "Si esto se repite, es muerte segura", advirtió un paciente. Pacientes que se realizan diálisis crónica, junto a enfermeros que los atienden en el Instituto de Nefrología Zárate-Campana, se movilizaron este miércoles al Municipio para solicitar apoyo frente a la falta de pago de sus obras sociales y la inminente suspensión del tratamiento médico, lo que pondría en serio riesgo sus vidas. Reunidos en el salón Ezio Mollo, mantuvieron entrevistas con funcionarios municipales, quienes les aconsejaron recabar firmas para elevar un petitorio a las autoridades provinciales y de Nación. Las obras sociales apuntadas son principalmente IOMA y el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE), así como el Ministerio de Salud bonaerense. PAMI, aclararon los manifestantes, estaría regularizado. La protesta se dio en el marco de un paro de servicios coordinado por la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) y que incluyó una movilización a la cartera de Salud provincial "ante la crisis terminal que atraviesa el sector debido a la deuda millonaria y a la falta de respuestas de los funcionarios en referencia a los pagos de las prestaciones brindadas". De acuerdo a ARD, la mora es "con los más de 100 establecimientos que brindan diariamente atención" a cerca de 850 pacientes y asciende a $ 260.287.370,88. Por esta razón, les comunicó a las autoridades gubernamentales que los centros de diálisis que nuclea "quedan en plena libertad de acción" a partir del 25 de enero de 2020 y que podrán adoptar la medida "de corte total de servicios" el próximo 1 de marzo. Un día antes, la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal había alertado "sobre la grave situación que atraviesa el sector de la diálisis" y señalado que "los prestadores privados reclaman a las autoridades de salud de la Provincia de Buenos Aires el pago de la deuda, que asciende a más de 480 millones de pesos, la falta de políticas y el desfasaje de los valores de los módulos". Además, denunció que esta crisis se replica en provincias como Misiones, Salta, Chaco, Rio Negro, Santa Cruz, Corrientes y Santiago del Estero, entre otras. "Pacientes de Zárate y Campana necesitan ayuda para que el Estado los escuche. Hace dos años que no paga, venimos con muchos problemas. Pero nos tiene que dar una mano porque sino ellos se quedan sin cobertura y se mueren", advirtió Juan Fernando, uno de los enfermeros que acompañó el reclamo de los vecinos con insuficiencia renal. La diálisis es un proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua de la sangre y que se utiliza como terapia sustitutiva tras falla o pérdida de la función renal. En Campana, el Instituto de Nefrología, cuya comunidad se movilizó ayer, fue inaugurado hace tres años y se encuentra en calle San Martín al 70. Allí se concurre tres veces por semana para sesiones de diálisis de hasta 4 horas y media. En el Enzio Mollo los vecinos fueron escuchados por el secretario de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette, y el director asociado del hospital San José, Marcelo Medina. Los funcionarios acordaron acompañar el reclamo y elevar a la gobernación una nota firmada por el intendente Sebastián Abella "solicitando la intervención de las autoridades competentes para una pronta solución y así garantizar la continuidad de la prestación", según informó la Secretaría de Comunicación. La Auténtica Defensa pudo averiguar que en el nosocomio local se realizan diálisis solo en casos de emergencia, por lo que no sería una opción para los pacientes afectados por el incumplimiento de sus obras sociales. En diálogo con este medio, el médico cirujano y concejal Rubén Romano fue contundente: "Si esta gente no recibe su tratamiento, se muere". "Creo que no se va a llegar a un extremo, creo que los profesionales nefrológicos tienen empatía para no dejar solos a sus pacientes. (La manifestación) Es una forma de presión que me parece perfecta para despertar la inquietud y que se regularice la situación", sostuvo Romano. El bloque de concejales del Frente de Todos se comunicó ayer con funcionarios de provincia para gestionar una solución para los vecinos de Campana afectados. "Tengo plena confianza que esto se va a solucionar porque la gente que está a cargo ahora en el Ministerio de Salud y en el gobierno de Provincia y Nación tiene ánimos de solucionar el problema: dan la cara, los llamás y te responden", aseguró el reconocido médico. Los enfermeros presentes ayer en la manifestación informaron que de los 80 pacientes que se atienden en el Instituto de Nefrología sede Campana, 35 sufren la incertidumbre sobre la continuidad de su vital tratamiento. "Hace 18 años que me dializo y el viernes me enteré que mi obra social, que es IOMA, no estaba abonando. Casi seguro que a partir de marzo me quedo sin cobertura para seguir dializándome", comentó Karina Hernández, exdocente y una de las pacientes renales movilizadas ayer, quien señaló que de interrumpir el tratamiento terminaría a los pocos días en un hospital: "Puedo llegar a sentirme mal, descomponerme, hasta terminar internada". Uno de los casos más conmovedores que se conocieron es el de Enzo Velázquez, de tan solo 19 años. "En este caso mi obra social, que es UOM, nos va a cortar el tratamiento. Eso nos preocupa a todos porque están jugando con nuestras vidas. Y que las obras sociales de alguna manera jueguen con nuestras vidas no está bueno", expresó el joven, que se dializa hace año y medio, algo que -reconoció- le cambio la vida "totalmente". "Voy a cumplir 80 años el mes que viene y estoy bien gracias a Dios, pero quiero vivir un poco más si es posible", expresó Concezio Ferrara, otro de los pacientes renales. Y alertó sobre la cancelación del tratamiento de seguir los paros o no concretarse la cancelación de la deuda: "Si esto se repite, es muerte segura".

