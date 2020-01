Alejo Sarna estuvo con Julieta, vecina víctima de la inseguridad

El dirigente del Frente de Todos Campana, estuvo con Julieta, quien días atrás fue víctima de un robo en su kiosko, que paradójicamente se encuentra a media cuadra de la comisaría y del Cimopu. En relación a ello, Alejo Sarna sostuvo que "Campana necesita un Plan Municipal de Seguridad Ciudadana" para que "entre todos y todas hagamos de Campana una ciudad más segura". Alejo Sarna, referente del Frente de Todos Campana, estuvo con Julieta, vecina de la ciudad quien fue víctima de la inseguridad días atrás. En el encuentro, Julieta comentó que "fueron dos minutos y medio, pero fueron larguísimos. Nadie se imagina lo feo que es. Y además, en un momento me encerró contra el rincón y me quiere llevar para atrás, y yo ahí me asusto y forcejeamos, me tiró de los pelos y me lastimó con un cuchillo Tramontina que fue con el que me robó". "Lamentablemente las cámaras del negocio no funcionaban, pero estoy a media cuadra de la comisaría y del Cimopu. Y tengo una cámara del Cimopu justo arriba. Además, en un momento grite fuerte que me estaba robando, y nadie de ninguno de los dos, ni policía ni Cimopu se percató lo que estaba pasando. Fue un momento muy difícil" manifestó Julieta. Por su parte, Sarna, dirigente del Frente de Todos sostuvo que "evidentemente, por más inversión en tecnología para la prevención, si no existe una política de Seguridad seria, que genere consenso en el conjunto de la sociedad, la inseguridad va a seguir existiendo. Este robo a media cuadra de la comisaría, y con una cámara del Cimopu justo arriba, es la prueba de que con ello solo no alcanza". "Es necesario rediscutir el abordaje de la Seguridad. Campana necesita un Plan Municipal de Seguridad Ciudadana que permita la participación de todas las fuerzas vivas de la ciudad, desde el poder judicial, la policía, el legislativo y el ejecutivo municipal, sociedades intermedias, vecinos y vecinas de Campana, no solo para construir un plan de prevención, sino para que también existe un control democrático de la puesta en práctica del plan de seguridad. Entre todos y todas, tenemos que hacer de Campana una ciudad más segura" concluyó el joven referente.

SARNA JUNTO A LA VECINA DUEÑA DEL MAXIKIOSCO QUE SUFRIÓ UN ROBO VIOLENTO.



Alejo Sarna estuvo con Julieta, vecina víctima de la inseguridad

