Parque Pyme SA: Comienza la preventa de lotes

Así lo aseguró Juan Sajnín, uno de los desarrolladores. Son unas 30 hectáreas sobre Ruta 6, frente a Villanueva. El desarrollo sobre ex camping de Río Luján. "Ya estamos presentando los estudios de prefactibilidad hidráulica y de impacto ambiental en La Plata, así que pronto vamos a comenzar con la preventa de lotes", señaló ayer por la mañana el empresario Juan Sajnín, uno de los desarrolladores del Parque PyME S.A. El empredimiento tiene unas 30 hectáreas sobre Ruta 6, frente al barrio Villa Nueva, y su entrada se encuentra entre la pasarela peatonal y la parada de colectivos. Básicamente, es un rectángulo de unos 300 metros de frente por 1000 de largo. Además, comparte uno de sus límites con el predio del Parque Industrial Los Libertadores, otro desarrollo en marcha, y que en el pasado se le compró 10 hectáreas que fueron anexadas al terreno original. Sajnín cuenta que el desarrollo que comparte en sociedad con Enrique Di María, tiene ya 11 años de espera, pero que está empecinado en concretarlo: "Al principio fuimos varios socios, y por diferentes circunstancias ahora quedamos sólo dos. La idea es captar todas las PyMEs y talleres que están mal ubicadas en el casco céntrico de la ciudad para que aquí tengan su lugar, además de que puedan aprovechar sinergias por la proximidad entre unas y otras. Es una forma de contribuir al reordenamiento urbano de Campana y facilitar la creación de trabajo. Es más te digo: si hay un joven emprendedor con un proyecto serio y necesita un lugar, acá tiene su oficina: mientras se arma, no le voy a cobrar alquiler". El empresario se refiere al generoso edificio prefabricado de dos plantas que está instalado sobre el frente del predio y que se encuentra en plena refacción. "Todo –explica- empieza a acelerarse, pero también todo lleva dinero y sobre todo tiempo: imagináte que para que me bajaran la luz de obra estuve un año…", se lamenta. Y no ve al parque Los Libertadores como un competidor: "Más bien somos complementarios: ellos apuntan a grandes emprendimientos y los nuestros son lotes chicos". En total son 41 parcelas de las cuales ya 3 están reservadas. El lugar estará habilitado para empresas de Categoría 3 pero "con limitaciones": No podrán radicarse empresas químicas ni tampoco frigoríficas o curtiembres. EN EL CAMPING Luego de ponerse de acuerdo con el Grupo Frali, cuya nave insignia es la cadena Frávega, y fue el desarrollador del barrio La Reserva Cardales y el hotel Sofitel; Sajnín compró los terrenos del ex camping Río Luján, sobre Ruta 9. "Ahí –dice entusiasmado- quiero hacer un complejo recreativo, con un muelle para pesca y autocamping, y bounga-lows apoyados en tierra pero flotantes, de manera que si crece el río no haya ningún problema. También, para los bañistas, habrá una gran pileta de sólo 60 cm de profundidad… no quiero a nadie en el río porque ya sabemos que es muy peligroso". El complejo se completaría con un lugar bailable, pero dedicado a la franja de adultos. "Un empresario de Pilar que está en ese rubro ya me dijo que le encanta la idea", aseguró.

“Más bien somos complementarios: ellos apuntan a grandes emprendimientos y los nuestros son lotes chicos", comentó Sajnín sobre su vecino, el Parque Industrial Los Libertadores.



Parque Pyme SA: Comienza la preventa de lotes

