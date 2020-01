La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/ene/2020 El aumento de tasas todavía espera en Campana







Mientras la mayoría de los municipios de la provincia ya definieron sus incrementos para este año, en nuestra ciudad todavía se desconocen precisiones al respecto, más allá que el intendente Abella confirmó a finales del año pasado que en este 2020 iba "a haber algún tipo de movimiento". Días antes de asumir su segundo mandato como Intendente de Campana, Sebastián Abella le confirmaba a La Auténtica Defensa que en este 2020 tendría aumento de tasas municipales. "Seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de cálculo para ver cómo podemos ir de la mano del costo de la recolección que es el gran problema que tenemos a la hora de pagar todos los meses. Así que, aunque todavía no lo tenemos definido, va a haber algún tipo de movimiento", señalaba el jefe comunal en diciembre pasado. Un mes después, a diferencia de muchos municipios que concretaron esa "actualización" antes de cerrarse el 2019, en nuestra ciudad todavía no está definido el porcentaje de incremento que tendrán las tasas locales. Sin embargo, según pudo averiguar LAD, la idea del Ejecutivo es elevar el proyecto al Concejo Deliberante durante el verano (deberá pasar por una Sesión Especial y por la Asamblea de Mayores Contribuyentes). La diferencia con otros municipios es que Abella no contó con mayoría propia en el legislativo local hasta el 10 de diciembre. En cambio, en otras localidades, el aumento de tasas no debió esperar al recambio de concejales para ser aprobado. Así, según un relevamiento del diario Clarín, Avellaneda incre-mentó en un 60% el servicio de barrido y limpieza. Se trata del porcentaje más alto en la zona del conurbano, superando a Ezeiza (55%), Lanús (55%), San Fernando (55%), San Miguel (50%) y Vicente López (50%), entre otros. Algunos de estos incrementos han derivado en acciones colectivas de vecinas para reclamar por los montos. En Avellaneda se han reunido firmas para tratar de anular la suba, mientras que en Zárate, la semana pasada se dio una convocatoria en reclamo por el "desmesurado aumento de las tasas municipales". Del listado de municipios del conurbano publicado por Clarín, el menor aumento se registró en Ituzaingó (20%), con un porcentaje bastante menor a Almirante Brown (30%), Florencio Varela (35%), La Matanza (35%) y Tres de Febrero (38%), las otras localidades que quedaron por debajo del 40%. ¿Por qué estas diferencias? La principal explicación está en la cobrabilidad: un aumento importante puede generar una caída de este índice, porque el vecino directamente deja de pagar. Igualmente, para no perder contra la inflación, en muchos municipios se ha aprobado la posibilidad de realizar ajustes durante el año. La mayoría de esas localidades introdujo cláusulas para que la suba durante 2020 no sea inferior al índice inflacionario del Indec. En nuestra ciudad, la premisa que bajó el Intendente es "generar la mejor recaudación posible sin castigar al que paga y yendo a buscar al que no paga". En esa síntesis que brindó en su diálogo con LAD en diciembre pasado, Abella dejaba entrever la posibilidad de analizar casos de contribuyentes de buen poder adquisitivo que estarían pagando por debajo de lo que les correspondería. Al aumento de tasas que establecería el Municipio también se agregaría el impacto que tendrá la Ley Fiscal aprobada por la Legislatura provincial a instancias del proyecto enviado por el gobernador Axel Kicillof y que tantas controversias causó a finales de 2019 y principios de 2020.



LOS AUMENTOS DE TASAS MUNICIPALES 2020 EN EL CONURBANO, SEGÚN UN RELEVAMIENTO REALIZADO POR EL DIARIO CLARIN



