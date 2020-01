ALCOHOL CERO

El municipio de Villa Gesell emitió una resolución mediante la cual prohíbe y sanciona el consumo de alcohol en vía pública, una medida que está se emparenta con normas ya vigentes y aplicadas desde hace algunas semanas en Mar del Plata, con restricciones absolutas para ingresar con bebidas alcohólicas a sectores de playa y otros espacios de acceso público. Con la firma del intendente Guillermo Barrera, su jefe de Gabinete, Cristian Angelini y el secretario de Seguridad, Mauricio Andersen, el decreto municipal prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en "la vía pública, playas, espacios públicos, interior de estadios, polideportivos u otros sitios de igual naturaleza".

SEGURIDAD

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió ayer al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Edward Prado, con quien dijo que espera "trabajar de manera conjunta" en políticas del área. "Nos interiorizamos acerca del trabajo que desde la Embajada vienen desarrollando en nuestro país. Fue una reunión positiva, y esperamos poder trabajar de manera conjunta", subrayó la funcionaria nacional. Por su parte, Prado afirmó: "Vinimos para que la ministra conozca los distintos programas que tenemos entre los dos países para enfrentar al terrorismo, al narcotráfico y a las organizaciones criminales trasnacionales".

KICILLOF

Al filo de cumplirse el plazo para la adhesión de los bonistas a la propuesta para postergar pagos del título BP21 hasta mayo, el gobierno de Axel Kicillof extendió el tiempo para reunir el consentimiento de los acreedores hasta el 31 de enero.

Operadores financieros indicaron a la agencia NA que la administración bonaerense comunicó su decisión a las 13:00, justo en el momento en el que vencía el plazo previsto anteriormente para adherir a la propuesta.

SANTIAGO CAFIERO - ALICIA KIRCHNER

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió ayer a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, para hablar sobre los compromisos firmados con el presidente Alberto Fernández para "reactivar obras" de infraestructura en la provincia. "Estuvimos hablando un poco de los compromisos que firmamos con el Presidente para ver cómo los íbamos a canalizar, que en realidad son obras que están paradas y es necesario reactivarlas", precisó Kirchner.

CAMIONEROS

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros insistió ayer con su pedido por un aumento del 33% para los salarios en este semestre, pero la cámara empresarial ratificó que no puede pagarlo. La situación llevó a que no haya acuerdo en la tarcera audiencia paritaria entre la Federación sindical que conducen Hugo y Pablo Moyano y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que preside Mario Eliceche. La representación empresaria argumentó que las empresas del transporte de carga no están en condiciones de afrontar un incremento del 33% en seis meses debido a la fuerte caída de la actividad por la recesión y al aumento de los costos operativos que viene generando la inflación.