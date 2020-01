Efemérides del día de la fecha: 23 de enero

DÍA NACIONAL DEL MÚSICO Instituido en el año 2015 mediante la Ley 27.106, en este día se conmemora el nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Nacido en el año 1950, creció bajo la influencia de su padre, cantante aficionado de tangos, y los discos que le proporcionaban sus tíos que trabajaban en "Columbia Records"; rodeado por la música la adoptó como suya cada vez que cantaba, aprendía un acorde en la guitarra y componía canciones: "es absurdo que trate de hablarles de música porque yo soy Luis y soy la música ¿Por qué hablar de música? Si vos debés ser música y todos debemos ser música." A los 17 años fundó junto a Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García "Almendra", una de las bandas más importantes del rock argentino, y para el año 1969 lanzaron su primer disco "Almendra I" y, al año siguiente, "Almendra II" que causaron furor con las canciones "Muchacha (ojos de papel)", "Rutas argentinas", "Plegaria para un niño dormido", "Los elefantes" y "Ana no duerme." Tras la disolución de la banda, "El Flaco" debutó como solista con el disco "Spinettalandia y sus amigos" el cual contaba con la participación de "Pappo", Miguel Abuelo y "Pomo" Lorenzo. En el año 1971 formó "Pescado Rabioso", banda con la que lanzó los álbumes "Desatormentándonos" (1972) y "Pescado 2" (1973). Después de la separación lanzó como solista "Artaud", disco considerado por muchos como uno de los mejores del rock nacional. Posteriormente se sucedieron las bandas "Invisible", con la que sacó los discos "Invisible", "Durazno sangrando" y "El jardín de los presentes", y "Spinetta Jade" cuyos álbumes fueron "Alma de diamante" y "Los niños que escriben en el cielo." Como solista presentó "A 18´ del sol" (1977), "Kamikaze" (1982), "Mondo di cromo" (1983), "La La La" (1986), "Pan" (2005) y "Un mañana 2008." Falleció el 8 de febrero del año 2012. FALLECE JULIETA MAGAÑA María Julieta Magaña Juliá nació el 22 de septiembre del año 1947 en Buenos Aires. Hija de los emblemáticos actores Nury Montsé y Ángel Magaña, Julieta estuvo ligada al mundo del espectáculo desde muy pequeña. Sin embargo, su padre prefería que se mantuviera alejada de las cámaras y tuviera su título universitario por lo que Julieta se recibió de maestra jardinera desconociendo que su profesión le daría valiosas herramientas para su futuro programa. Su tranquila vida como docente cambió cuando fue a un casting en Canal 13 que buscaba una conductora para un programa infantil: "¡Cuando me dijeron que yo había sido la ganadora no lo podía creer! Y, como ya tenía el título de maestra bajo el brazo, mi viejo no me dijo ni mú." En el año 1974 debutó en la pantalla chica con el programa "Este es mi mundo" en el cual la canción "La Batalla del Movimiento" marcó el inicio de su carrera y a toda una generación de niños. Carismática y alegre conquistó rápidamente a su audiencia consiguiendo, tras la cancelación de "Este es mi mundo", su propio programa "Hola Julieta." Este último fue tan exitoso que en las vacaciones de verano e invierno los teatros se coparon de padres y niños que querían ver el espectáculo de Julieta. Acompañada por su padre, en el año 1980, comenzó su programa "Hola Julieta, hola papá" y, al año siguiente, el programa "Hola, Julieta, Hola." Luego de un período lejos de la televisión retornó como conductora del programa "Cine Argentino" donde presentaba cortos nacionales. En lo que respecta a la música, Magaña lanzó 8 discos: "Hola, Julieta" (1976), "Julieta en colores" (1976), "Mundialmente Julieta" (1977), "A mamá con cariño" (1977), "Ida y vuelta con Julieta" (1978), "La discoteca de Julieta" (1981), "La batalla del movimiento 99" (1999) y "Hola Julieta" (2006); sus composiciones más destacadas son "Llegó el verano", "La coneja Micaela", "Julieta en colores" y "Canción de las esdrújulas." Falleció a los 69 años, en el año 2017, en Buenos Aires. SE ESTRENA "BRIGADA A" Un día como hoy en el año 1983, la "NBC" estrenaba "Brigada A." Protagonizada por Mr. T, Dwight Schultz, George Peppard y Dirk Benedict, la serie comienza cuando el comando compuesto por el coronel John "Hannibal" Smith, "Faz", Mario Baracus y el "Loco Murdock" es condenado a prisión injustamente por un crimen que no cometieron, ante tal situación arman un plan y escapan a Los Ángeles: "hoy, aunque son buscados por el gobierno, luchan por la justicia. Si alguien tiene un problema, necesita un problema y logra contactarlos, tal vez pueda contratar a la Brigada A" decía la presentación. Con un total de 98 episodios y 5 temporadas la serie fue un gran éxito que finalizó en el año 1987.



