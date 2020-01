La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/ene/2020 Semanario del Pescador:

CHASCOMUS: R.2 Km.112 Chascomús Se siguen pescando pejerreyes gareteando la zona del centro, bien temprano, ya que a las 11 se hace imposible la pesca. También han aparecido tarariras de portes pequeños pasado el mediodía cuando el agua se calienta y el pique merma. Los fines de semana se encuentran muchas embarcaciones haciendo deportes náuticos y la pesca baja demasiado. COCHICO: R.65- R33 Km.209 Guamini con mucho pejerrey mediano, se aconseja navegar un poco, para encontrar buenas piezas. CHIS CHIS: R.2 Km.143 Chascomús algunos ejemplares de pejerreyes salen temprano por la mañana. Y algunas tarariras en la zona del fondo cerca de los juncos. También se dan muchas carpas y bagres. LA VIZCACHA: San Cayetano Recordemos que esta laguna está destinada sólo a la pesca de costa y la posibilidad de pasar la noche a la vera de la laguna pescando. Son 100 has con una profundidad máxima de 3 metros, y una cota que se mantiene similar al año anterior. Se ingresa tanto del establecimiento La Nueva Lucía como desde La Vizcacha. En el primero de los pesqueros, de la Flia Marcos hay una interesante arboleda que hace más apacibles las jornadas de calor. Este es un espejo que rinde muy bien de noche. LA VIZCACHITA: Una costera que sigue entregando buena pesca a pesar de contar con menos de 70 cm de agua. Dentro del predio se puede pescar en La Vizcacha, que rinde también y goza de un mejor nivel hídrico. RÍO DE LA PLATA: Zona Norte, Muelles: Bogas y carpas de fondo con masa dulce preferentemente, bagres amarillos y porteños. De noche la pesca de bagres es entretenida, con carnada blanca o lombriz. Las bogas salen con maíz remojado, en esencia de vainilla o cerveza. EMBARCADO: El dorado está a pleno y un momento increíble en cuanto a tamaños, se dan cerca de los canales gareteando con morena tanto de flote como de fondo, están hay que buscarlos. También con la misma carnada tal vez se da la sorpresa de algún cachorro de surubí. En cuanto a tarariras hay que entrar a las zonas bajas y probar con carnada o señuelos. ZONA SUR EMBARCADO: Mucho dorado, chafalote y manduva en los malecones. Utilizar artificiales que toman muy bien, y con carnada es 2 a 1, lo mejor rana o sabalito chico para el dorado, mojarras para la manduva a flote y para el chafalote señuelos chicos o medianos a media agua. Zona de palo blanco se obtuvieron un par de surubíes chicos. Lo mejor es buscarlos de noche y con sabalito chico. Otra modalidad que está dando resultado con el dorado es garetear cerca de las canaletas, entre Palo Blanco y Playa la Bagliardi, donde se obtienen dorados, algunos de buena medida. Bogas siguen a paso firme en los malecones. Un año excelente de pesca de bogas que no se veía en años anteriores. DE COSTA: En los muelles de pesca como de costa sobre las playas, la pesca se da bien temprano o cayendo la tarde, ya que durante la tarde los bañistas copan las playas, y los peces desaparecen de la costa. Hoy ya salen doradillos y algunos de buen porte, bagres y algunas boguita de 2 kilos. CANAL 9: Sigue muy bien la pesca de lisas, hay que buscar la zona donde se mueve el cardumen y el pique está asegurado. Hoy muchos pescadores las están buscando debajo del puente de la Ruta 11 para el Río de La Plata, caminando unos 2000 metros. Otro sector que está rindiendo muy bien es en la zona del basurero. EL DESTINO: Mucha pesca de variada, algunos pejerreyes por la mañana y lisas. El que sabe pescar es un lugar muy lindo para visitar, ya que cuenta con 8 km de costa, hay que llevar sombrilla, ya que no hay sombra. En nuestro programa televisivo Nº811 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra pesca en el Riacho Baradero la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Excelentes bogas de hasta los 4 kg se estan dando en los malecones de Berisso.



