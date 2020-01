La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/ene/2020 Breves: Fútbol







SUPERLIGA: FECHA 17 La programación de la 17ª fecha, que marcará el reinicio del campeonato de la Superliga, es la siguiente: -Viernes: Aldosivi de Mar del Plata vs Lanús (17.35), Gimnasia de La Plata vs Vélez Sarsfield (19.40), Rosario Central vs Huracán (21.45) y Unión de Santa Fe vs Argentinos Juniors (21.45). -Sábado: Arsenal vs Newells (17.35), San Lorenzo vs Estudiantes de La Plata (19.40), Central Córdoba vs Colón (19.40) y Godoy Cruz vs River Plate (21.45). -Domingo: Banfield vs Patronato (17.35), Defensa y Justicia vs Talleres (17.35), Racing Club vs Atlético Tucumán (19.40) y Boca Juniors vs Independiente (21.45). SIGALI, A LA PAR El campanense Leonardo Sigali, quien no ha disputado partidos en los últimos tres meses, tras la lesión que sufrió en el partido frente a Boca Juniors, trabajó ayer a la par de sus compañeros en el entrenamiento de Racing Club. Incluso, el entrenador Sebastián Beccacece lo ubicó entre los defensores que serían titulares el domingo frente a Atlético Tucumán. Así, el Oso completó ejercicios junto a Iván Pillud, Nery Domínguez y Mena. RUSSO PERFILA EL 11 En el entrenamiento de Boca Juniors, el DT Miguel Ángel Russo paró la siguiente formación, pensando en el duelo del domingo frente a Independiente: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Frabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Emanuel Reynoso, Agustín Obando; Sebastián Villa y Mauro Zárate. GOLT, A GIMNASIA El defensor Paolo Goltz rescindió su contrato con Boca Juniors y se incorporó a Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que dirige Diego Armando Maradona. "Necesitaba un nuevo desafío, una nueva oportunidad y por eso estoy muy contento", señaló el marcador central de 34 años. COMENZÓ LA COPA El martes por la noche se inició la fase previa de la Copa Libertadores de América 2020 con la llave entre Carabobo de Venezuela y Universitario de Perú. En el partido de ida, disputado en Venezuela, igualaron 1-1. La revancha se jugará el próximo martes 28 en Lima. Los otros dos cruces de la primera fase previa son: San José de Bolivia vs Guaraní de Paraguay y Progreso de Uruguay vs Barcelona de Ecuador. SUFRIÓ EL BARSA Con un doblete de Antoine Griezmann, Barcelona se recuperó (perdía 1-0) y le ganó 2-1 como visitante a Ibiza, equipo de la Tercera División de España. De esta manera, el conjunto catalán (que no contó con Lionel Messi) avanzó a los Octavos de Final de la Copa del Rey.

