La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 23/ene/2020 Breves: Polideportivas







PELLA Y SCHWARTZMAN Con firmeza, Guido Pella y Diego Schwartzman lograron sendos triunfos para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. El bahiense superó 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3 al francés Gregoire Barrere y ahora se medirá con el italiano Fabio Fognini, quien venció al australiano Jordan Thompson en cinco sets (7-6 en el último). Por su parte, "El Peque" fue contundente: derrotó 6-1, 6-4 y 6-2 al español Alejandro Davidovich y por el pase a Octavos de Final se medirá frente al serbio Dusan Lajovic (le ganó en sets corridos al local Marc Polmans). El otro tenista argentino con vida en Melborune es el azuleño Federico Delbonis, quien en la mañana de este jueves se enfrentaba con el español Rafael Nadal, Nº 1 del mundo. TRIUNFOS GLADIADORES En el arranque del Torneo Centro-Sur Americano, que brinda tres plazas para el Mundial de Handball "Egipto 2021", la Selección Argentina Masculina piso con firmeza: goleó 82-7 a Bolivia en el debut y luego, en su segunda presentación, venció 33-17 a Uruguay, que en la jornada inaugural había sorprendido a Chile, subcampeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Hoy, Los Gladiadores deberían tener otro compromiso accesible frente a Paraguay. TOLEDO YA ENTRENA El bonaerense Braian Toledo (26 años), uno de los mejores lanzadores de jabalina del mundo, volvió a entrenarse en pista esta semana tras su operación de tobillo de junio de 2019 y apunta a clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio. Puede acceder a ese boleto por marca mínima, ranking mundial o sumatoria de puntos. "Deberé ser más inteligente y aprovechar mis posibilidades. Tendré que optimizar el tiempo y usar mi experiencia", sostuvo Braian, que aún no tiene una fecha de regreso a la alta competencia. "Me gustaría que sea en el Nacional, pero lo veremos con Kari (Ihalainen, su coach finlandés) y los médicos. No quiero cometer ninguna locura, porque mi idea es tener diez años más de carrera", manifestó Toledo. CHANCE OLÍMPICA El Seleccionado Argentino de Tenis de Mesa se jugará desde hoy la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Será en el Preolímpico de Gondomar (España), torneo que se extenderá hasta el domingo. Allí, en representación de nuestro país competirán: Gastón Alto, Horacio Cifuentes, Martín Betancor y Santiago Lorenzo. ¿INICIO EN ROSARIO? Aunque todavía no fue anunciado de manera oficial, la temporada 2020 del Súper TC 2000 comenzaría en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Sí está confirmado que la primera fecha del calendario se disputará el 1º de marzo. LIGA NACIONAL El martes, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, se disputaron dos encuentros: San Martín de Corrientes (9-5) venció 85-66 como local a Obras Sanitarias (6-9) con 14 puntos de Iván Basualdo; mientras que Argentino de Junín (7-8) superó 72-64 como visitante a Estudiantes de Concordia (5-13) con 19 puntos de Jonatan Slider.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar