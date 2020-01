Nutrición enteral: una forma de alimentación diferente

La nutrición enteral o "por tubo" se da en pacientes que no pueden alimentarse correctamente debido alguna enfermedad o cirugía. La Lic. Mónica Cáceres explica qué es y los cuidados a tener en cuenta. Existen diferentes tipos de alimentación según las necesidades de los pacientes. La nutrición enteral es un método al que deben recurrir personas que no pueden comer por alguna enfermedad, quienes tienen un apetito disminuido, dificultades en la deglución o algún tipo de cirugía que interfiere con su alimentación. La Lic. Mónica Cáceres, enfermera de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Universitario Austral, explicó que "la alimentación que se administra por este tubo es una combinación de proteínas, carbohidratos (azúcar), grasas, vitaminas y minerales. Esta mezcla ingresa a través de una sonda al estómago o intestino delgado". Para pacientes que deban recibir medicación por la sonda, "es importante consultar siempre a la enfermera a cargo o a la Unidad de Soporte Nutricional, quienes le brindaran la mejor información de cómo se debe manejar la misma en el hogar y le proporcionarán el material informativo pertinente", agregó la Lic. Cáceres. Precauciones La especialista detalló los cuidados generales que deben tener estos pacientes según las guías internacionales: - Higienizarse los dientes de manera habitual, con un cepillo de cerdas suaves. Una adecuada higiene bucal disminuye el desarrollo de bacterias y le ofrece un aliento fresco. - Mantener humectados los labios, ya sea con cualquier protector labial humectante o vaselina líquida. - Cambiar la fijación del acceso enteral cada 24 horas. - Fijar la sonda al costado y/o detrás de la oreja. No fijar en la frente. - Limpiar las fosas nasales con una gasa o hisopo con agua limpia. De esta manera, se evita que acumule secreciones alrededor de la narina. En los casos en que la sonda se desplace o se tape, cuando se presenten náuseas o vómitos o si el paciente sufre diarrea (varias deposiciones líquidas durante el día), constipación (no va de cuerpo por más de 4 días), distensión abdominal, posea restos de alimentos en la boca o el drenaje, se debe acudir a un centro de salud.

Imagen ilustrativa



Nutrición enteral: una forma de alimentación diferente

