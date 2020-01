P U B L I C



Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Chile en la final de la Copa de Chile. El jugador de nuestra ciudad ingresó en el segundo tiempo. "Es un gran comienzo, Colo Colo demanda salir campeón", manifestó. A menos de dos semanas de su arribo a Chile, el campanense Nicolás Blandi ya gritó campeón. El miércoles por la noche, Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Chile en la final de la Copa de Chile disputada en el estadio Municipal Bicentenario Germán Becker. El delantero de nuestra ciudad ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando el entrenador Mario Salas lo mandó a la cancha en reemplazo de Javier Parraguez. Por entonces, el Cacique ya ganaba 2-0 con tantos de Bolados y el propio Parraguez en la primera parte. El descuento de La U recién llegó en tiempo de descuento, por intermedio del argentino Matías Rodríguez. "Estoy agradecido a mis compañeros, que me recibieron de la mejor manera y me regalaron un título más. Me hicieron sentirme parte, así que estoy más que feliz. Es un gran comienzo, Colo Colo demanda salir campeón", manifestó Blandi tras la victoria. "Colo Colo es un equipo enorme, ganador, con personalidad y eso me lo transmitieron en el vestuario, con muchos líderes, con jóvenes con ganas. Espero contribuir a este proyecto para seguir llevando al club a ganar títulos", agregó el campanense. Finalmente, el exdelantero de Boca y San Lorenzo se refirió a su adaptación al Cacique: "Me estoy poniendo de a poco, estos minutos me hacen bien para estar en plenitud y brindarle lo que puedo dar al equipo. Debo ir paso a paso, los tiempos se manejan bien y hay jugadores competitivos. Cada uno tendrá su momento". Tras este título, a Colo Colo se le viene ahora el Campeonato Nacional. Su debut será el lunes ante Palestino en el Monumental de Santiago de Chile.

NICOLÁS BLANDI, EN EL FESTEJO CON LA PARCIALIDAD DEL CACIQUE TRAS EL TRIUNFO



Campanenses de Primera:

Nicolás Blandi gritó campeón en Chile

