Francisco Gerber, de la Asociación Civil K9 de nuestra ciudad, nos cuenta su ardua labor del año 2019, en la que participaron de 62 búsquedas. En lo que va de este año ya realizaron 12 operativos. A fines del año pasado dábamos cuenta en nuestro medio del retiro luego de seis años de labor de Jana; la perra que acompañaba a los integrantes de la Asociación Civil K9. En los veinte días de Enero la Asociación ha participado entre once y doce búsquedas entre Campana y Zárate. Una de las últimas fue la aparición de Néstor Agustín Riquel, un joven de 17 años quien se ausentó de su hogar en la ciudad de Zárate durante una jornada, lo cual desató una búsqueda desesperada por parte de familiares y amigos, a la vez que una alerta a los servicios de emergencia. Ante este pedido, los expertos en búsqueda y rescate canino se hicieron presentes en la zona para poder dar con el paradero del adolescente. Entrenados para la búsqueda de rastros, las unidades caninas pertenecientes a la asociación lograron ubicar al joven de manera rápida y efectiva, logrando a su vez determinar que se encontraba a salvo, en buenas condiciones de salud y listo para volver a reunirse con sus seres queridos. En diálogo con La Auténtica Defensa Francisco Gerber comentó "la policía hizo un informe a fines de 2019 donde quedó sentado que participamos de 30 búsquedas judiciales y en otras 30/32 donde no se realizó la denuncia. En total participamos de 62 búsquedas y cada una duró en promedio entre 3 y 4 días". Gerber detalló que al estar Jana "jubilada" ocupó su lugar Nerón, un golden retriever; Apolo y Uru dos labradores y Argos, un border collie. "Este mes venimos con mucho trabajo, participamos en la búsqueda del remisero de Benavídez, además seguimos trabajando en la búsqueda del joven de San Cayetano", comenta Gerber. En los próximos días Francisco adelantó que se inaugurará la sede de la Asociación Civil K9 en Zárate. También comentó que en su grupo se han incorporado seis nuevas personas. "Se trabaja muy bien con la Comisaría de Campana y estamos teniendo relación con los fiscales de la UFI Nº2. Además realizamos eventos, estamos equipando la institución, la semana que viene nos llega una sonda que compramos para rescate y búsqueda de personas sepultadas". Realizarán en Febrero y en Abril cursos de búsqueda en estructuras colapsadas y búsqueda de cuerpos sumergidos respectivamente. "El hecho que terminamos todas las búsquedas bien, que siempre encontramos a quienes buscábamos, que no hayamos tenido ningún accidente a lo largo del año a pesar del trabajo; habla que contamos con una buena preparación y hacemos un buen trabajo en equipo", sintetiza. De esta forma, el trabajo de la asociación con animales de rescate sigue dejando huella en nuestra región.





Asociación Civil K9:

"Hacemos un buen trabajo en equipo"

